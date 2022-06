Aurora Ramazzotti, non sta più nella pelle | La casa dei suoi sogni è quasi pronta

Ogni trasloco è un’ emozione soprattutto se ci si trasferisce in una casa da sogno piena di arte e luce. Aurora si è innamorata di una casa e non ha perso occasione per traslocare immediatamente.

La venticinquenne, ha deciso di fare il grande passo, quello di andare a vivere da sola o meglio a convivere con il suo fidanzato in una casa lussuosissima di Milano di cui si è innamorata. La giovane ha postato sui social, dove è molto popolare, tutti i video del cantiere nella sua nuova casa.

La giovane, simpatica e bellissima Aurora non ha bisogno di troppe presentazioni. Chi non la conosce? E’ stata musa ispiratrice di suo padre, cantautore italiano sempre sulla cresta dell’ onda, e primogenita di “mamma presentatrice bellissima e spumeggiante”, amatissima dal pubblico italiano. E’ la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

La nostra vip non vede l’ora di trasferirsi nella sua nuova dimora milanese, un moderno appartamento, insieme con il suo compagno Goffredo Cerza, 26 anni, business analyst di professione. Aurora e Goffredo si sono conosciuti a Londra grazie ad un’amica comune.

La Ramazzotti era affascinata da questo ragazzo ed ha pregato l’amica di organizzare un incontro dal quale poi è nato il loro amore. Goffredo attualmente è un famoso coach online. Ha fondato infatti il kingcerzfitnes: un profilo Instagram, pagina web e applicazione di fitness dove realizza programmi di allenamento e si avvale di collaborazioni con diversi specialisti.

La Ramazzotti non manca di postare per i suoi amici e per i fan, le foto dell’avanzamento dei lavori nella casa milanese ed alcuni dettagli della stessa. Il nuovo appartamento è splendido, immerso in una luce naturale già dall’ ingresso principale.

Da questo si accede ad un grande salone circondato da ampie vetrate dove anche da queste filtra una luce che si irradia in tutto l’ ambiente. Sempre dall’ ingresso si può accedere tramite un disimpegno alla cucina ed ai bagni mentre dall’altro lato dell’appartamento la zona notte. Non mancheranno opere street di cui la ragazza è appassionata.

Presto i due fidanzati condivideranno la nuova casa di Milano. Stanno insieme dal 2017 e sono entusiasti di questa esperienza che li aspetta. Anche la Hunziker ha dichiarato in alcune interviste, di vedere Aurora molto innamorata ed ha sempre espresso un giudizio positivo su Goffredo, un ragazzo educato che sicuramente rende serena la figlia.