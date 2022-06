Elisabetta Canalis, sole e focaccia genovese | Gli scatti in costume scaldano i social

Visto l’arrivo dell’estate, Elisabetta Canalis ne ha approfittato per godersi il mare – e la focaccia – genovese. La showgirl ha condiviso alcuni momenti delle sue vacanze con i fan: negli scatti è meravigliosa come sempre.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl italiane più famose, non solo a livello nazionale, ma internazionale.

In passato, infatti, si è fatta conoscere dal pubblico oltreoceano in qualità di concorrente di “Dancing with the Stars” e giurata di “Austria’s Next Top Model”. Ma è stata la relazione con George Clooney a farla finire al centro della cronaca rosa di tutto il mondo: i due si sono fidanzati nel 2009, per poi lasciarsi due anni dopo.

Successivamente si è legata sentimentalmente a Brian Perri, chirurgo di origine italo-americana, con il quale si è sposata nel 2014. L’anno seguente la coppia ha avuto una figlia di nome Skyler Eva. Attualmente la showgirl vive a Los Angeles insieme alla famiglia.

Il successo ed il ritorno in televisione

L’esordio di Elisabetta Canalis nel mondo dello spettacolo risale al 1999. All’epoca 21enne, dopo aver recitato in uno spot “M&Ms”, è stata scelta come velina bruna per “Striscia la notizia”. La showgirl ha preso parte alla trasmissione fino al 2002, anno in cui ha posato insieme alla collega, Maddalena Corvaglia, per la rivista QG. Da sola, invece, è apparsa nella rivista Max per un calendario senza veli.

Successivamente è entrata a far parte del cast della fiction “Carabinieri”, venendo consacrata anche come attrice. A questa ha fatto seguito la serie “Love Bugs”, della quale è diventata protagonista in sostituzione di Michelle Hunziker, affiancando Fabio De Luigi.

Dopo aver passato alcuni anni lontana dai riflettori, Elisabetta è tornata sul piccolo schermo l’anno scorso con la conduzione della trasmissione “Vite da copertina – Tutta la verità su…”.

“Sempre grata”

Al momento la showgirl si divide tra carriera e famiglia. Sui social network, condivide numerosi scatti in cui mostra la sua quotidianità, spesso insieme alla piccola Skyler Eva.

Solo negli scorsi giorni, mamma e figlia si sono godute il mare – e le focacce – genovesi. Approfittandone dell’arrivo della bella stagione, infatti, Elisabetta si è concessa una vacanza in Liguria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Come affermato da lei stessa su Instagram, la showgirl si sta godendo la vita al massimo. “Sempre grata” ha commentato, pubblicando una serie di scatti che sono stati molto apprezzati dai followers.

Oltre alla foto insieme alla bellissima figlia ed all’omaggio alla rinomata focaccia genovese, Elisabetta ha deciso di sfoggiare il suo costume firmato Calzedonia in uno scatto in cui si è mostrata in tutto il suo fascino.