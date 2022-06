Valeria Marini, l’annuncio che tutti aspettavano | I fan letteralmente impazziti

Valeria Marini é ormai da decine di anni sulla cresta dell’onda. E’ la showgirl italica per eccellenza che ha fatto innamorare moltissimi telespettatori soprattutto al tempo del Bagaglino. In questi giorni ha deciso di comunicare attraverso le sue pagine social un annuncio importantissimo. I fan attendevano da tempo questa notizia e ora diventa realtà.

E’ di quest’ultimo periodo, però, la spiacevole notizia che la bella showgirl sarebbe stata scartata al provino di Carlo Conti per partecipare al programma di intrattenimento serale Tale e quale show. Ma Valeria Marini non sembra essersela presa troppo, anche perché è fortemente corteggiata da Milly Carlucci che invece la vorrebbe nel cast di Ballando con le stelle.

Valeria Marini la sua carriera stellare iniziata nel Bagaglino

Ha ormai 55 anni, ma Valeriona nazionale si mantiene sempre in splendida forma. La sua carriera è stata basata soprattutto sul gioco della bionda e svampita, ma la Marini, in realtà, é una donna dall’intelligenza arguta e determinata che ha utilizzato negli anni per fare una eccezionale carriera.

Tutti la ricordano nelle vesti della primadonna durante gli spettacoli del Bagaglino nei quali si lasciava andare a sensualissimi balli che conquistavano ogni giorno sempre più pubblico. Il suo successo in televisione è stato costellato anche da molte partecipazioni di rilievo tra cui la conduzione del quarantasettesimo Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica in e I raccomandati.

Come molti altri suoi colleghi, nell’ultimo periodo si è dedicata alla partecipazione di alcuni reality show quali l’Isola dei famosi, il Grande Fratello vip, al quale ha partecipato per ben due volte, Temptation Island vip e Supervivientes, il corrispettivo spagnolo del gioco dei naufraghi honduregno.

Sul suo curriculum spiccano partecipazioni a diverse produzioni cinematografiche iconiche della commedia italiana. Ha recitato in Abbronzatissimi 2 -un anno dopo, In questo mondo di ladri, Operazione vacanza e Io non pago – l’Italia dei furbetti. Il pubblico maschile la ricorda anche come la protagonista del film erotico Bambola diretto da Bigas Luna.

L’annuncio tanto atteso sui social

In questi giorni è impegnata con la promozione del suo nuovo singolo, Baci Stellari, Besame. Ha dichiarato di aver pensato al testo della canzone riferendosi esplicitamente al divieto di questi ultimi anni di abbracciarsi e toccarci. Valeria lo definisce un inno alla gioia e un ritorno alla vita stellare. Nell’ultimo suo post, nel quale pubblica un estratto del video della canzone, fa un annuncio che i suoi fan attendevano da tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

I suoi fan potranno partecipare a un particolarissimo concorso. Imitando la coreografia del suo ultimo pezzo e pubblicandola su Instagram avranno la possibilità di vincere una videochiamata con lei per chiacchierare insieme e diventare AMICI STELLARI. Come resistere quindi al richiamo della sensualissima bionda della televisione italiana? Siamo certi che le adesioni saranno numerosissime anche perché non capita tutti i giorni di poter trovarsi al cospetto di una donna stellare come lei.