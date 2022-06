Vigili del fuoco, disposti a tutto per un obiettivo comune | Hanno lasciato tutti a bocca aperta

I vigili del fuoco, si sa, sono delle persone dedite alla loro professione che il più delle volte diventa soprattutto una missione. Rischiano la vita per salvare la popolazione, gli animali e l’ambiente. Ma questa volta si sono riuniti per una causa particolare. L’impegno è stato massimo e il risultato sorprendente. Vi assicuriamo che rimarrete sicuramente senza fiato

Molto spesso li vediamo impegnati a spegnere incendi, a salvare persone intrappolate, ma anche a liberare animali che altrimenti non potrebbero sopravvivere. Questo progetto di cui vogliamo parlare, si discosta dal lavoro che giornalmente sono chiamati a svolgere, ma è ugualmente importante e soprattutto farà felici molte persone.

I vigili del fuoco si impegnano nel sociale rendendo felici molte persone

È un impegno nel sociale che mira a raccogliere più fondi possibile da impegnare in una causa ecologica. L’ultima volta che si erano riuniti per un progetto del genere era per sostenere la Children’s hospital Foundation e tutti i proventi erano stati messi a disposizione della ricerca sulle ustioni infantili.

Questa volta i vigli del fuoco mettono la loro faccia e il loro corpo per un’associazione che protegge le specie animali in via d’estinzione, soprattutto il koala che, anche a causa dei numerosi incendi divampati durante l’estate, soffre moltissimo.

Il calendario dei pompieri australiani, il VIDEO del backstage

Stiamo parlando dei famosissimi pompieri australiani che si riuniscono annualmente per scattare delle foto sexy per l’iconico calendario che ormai viene prodotto da più di trent’anni. E’ il corrispettivo, in versione bollente, del nostrano calendario dell’arma dei Carabinieri. Viene pubblicato in più di cento nazioni e ormai è diventato un oggetto di culto a tutti gli effetti.

Loro sono stati ribattezzati a ragione i pompieri più sexy del mondo e, prestando i loro corpi scultorei e gli splendidi volti, sono riusciti a raccogliere l’esorbitante cifra di 3,2 milioni di dollari australiani.

È un connubio vincente quello tra loro e i cuccioli che tengono in mano. Non si sa dove guardare poiché le immagini rischiano di scaldare troppo l’atmosfera. Gli animali che compaiono nel set fotografico possono essere tutti adottati, ma, non stentiamo a crederci, molti vorrebbero adottare anche loro!

Nel video i ragazzi super fisicati coccolano cani, gatti, koala, ricci e canguri con sorrisi che tolgono letteralmente il fiato. Oltre alle pagine da sfogliare del calendario in vendita, vengono prodotti in parallelo magliette, federe per cuscini e altri gadget sui quali vengono impresse le fotografie al cardiopalma. Non si stenta a credere che l’incasso sia ogni anno più alto del precedente, soprattutto guardando l’ipnotico backstage del lavoro.