Dayane Mello gli scatti sensualissimi insieme all’amica | La loro bellezza confonde la vista

E’ di una bellezza che abbaglia Dayane Mello, la splendida modella brasiliana. Nell’ultimo post su Instagram ha provocato la reazione dei suoi follower postando scatti insieme alla sua più cara amica. Sono due ragazze che rasentano la perfezione; le foto hanno incantato gli utenti che non hanno potuto far altro che lasciare commenti di apprezzamento e migliaia di like.

Il suo account Instagram è seguitissimo e i suoi follower hanno superato il milione; quasi quotidianamente Dayane pubblica nuovi scatti che infiammano il web. Questa volta, però, lo splendore si moltiplica poiché le protagoniste sono addirittura due e tutte e due bellissime!

Dayane Mello, la sua carriera sul piccolo schermo

E’ una ragazza che oltre alla sua bellezza ha dalla sua parte anche l’intelligenza e il carattere deciso e spigliato. La bella brasiliana ha un fascino particolarissimo che ha attirato su di sé tutte le attenzioni mediatiche. Negli anni, oltre che al lavoro di modella, Dayane si è dedicata alla televisione prendendo parte a numerosi programmi popolarissimi.

E’ stata concorrente di numerosi reality show tra cui l’Isola dei famosi, Pechino Express e nell’ultimo periodo il Grande Fratello vip. Durante i lunghi giorni passati dentro la casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana si é contraddistinta dagli altri concorrenti facendosi notare per il suo carattere duro, ma anche accogliente che la rende ancora più affascinante.

Le é poi stata affidata la conduzione del Pupa party, un’appendice del programma di intrattenimento La pupa e il secchione che vede in sfida coppie di ragazzi e ragazze studiosi, affiancati da giovani intellettualmente poco preparati.

Per quanto riguarda la sua vita privata ha da poco chiuso definitivamente la storia con l’imprenditore Andrea Torino e oggi sembra molto vicina al modello Carlo Motta con il quale però ancora non é stato ufficializzato alcun rapporto.

Le foto bollenti insieme a Soleil Sorge

Ora si sta godendo qualche giorno di relax a Tenerife insieme alla sua più grande amica Soleil Sorge. Le due, amiche da anni, durante la messa in onda del Grande Fratello vip, hanno fatto discutere per il loro rapporto così altalenante merito del carattere deciso di entrambe.

Dayane, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato degli scatti in costume da bagno insieme a Soleil, per pubblicizzare un noto brand di abbigliamento, State of Mind. Le foto sono in pose molto sexy e il pubblico sembra aver apprezzato le immagini. Dayane indossa un costume color bronzo mentre Soleil un bikini verde militare che esaltano le forme di entrambi.

Hanno un fisico scultoreo e sicuramente centrano l’obiettivo di pubblicizzare al meglio il marchio di costume. Le interazioni sono moltissime e i commenti esclusivamente di grande apprezzamento.