Elisabetta Gregoraci, la camicia le scivola e la scopre | Il look questa volta è esagerato

E’ di questi giorni la notizia che Elisabetta si spoglierà in tv. Farà parte di un nuovo programma dal titolo Chi si spoglia vince, ma per adesso, Elisabetta fa le prove su Instagram. La foto che pubblica é molto hot e il pubblico sembra apprezzare, inondando il post con migliaia di like.

Elisabetta, secondo le indiscrezioni, sarà la protagonista del corrispettivo italiano di Who bares win, un programma in stile Full Monty che incorpora in un’unica produzione l’intrattenimento goliardico e le buone cause che hanno spinto la Maionchi a presentarlo in Italia.

Elisabetta, presto parteciperà ad uno spogliarello in tv per una buona causa

I concorrenti del nuovo programma saranno sedici, 8 uomini e 8 donne VIP che si esibiranno in spogliarelli per porre l’attenzione sull’importanza della prevenzione medica. Il nome della Gregoraci sembra quasi sicuro e il pubblico attende solo la conferma.

Elisabetta ha da poco affrontato la prestigiosa conduzione di Battiti live che l’ha vista impegnata come conduttrice del seguitissimo programma canoro. I suoi impegni televisivi diventano sempre più frequenti e la showgirl lavora costantemente per essere pronta al meglio a sostenere le prove sul piccolo schermo. Molto spesso pubblica le immagini di intensi workout sul splendido terrazzo del suo appartamento. E’ in una forma strepitosa e frequentemente condivide con i suoi fan sue foto super sexy.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il matrimonio con Flavio Briatore, l’ex gieffina è stata associata a molte frequentazioni più o meno veritiere, ma per ora non c’è mai stata nessuna conferma. Oltre al suo rapporto sereno e di rispetto con il suo famosissimo ex, Elisabetta dichiara di avere occhi solo per il suo uomo: suo figlio Nathan Falco.

Ha dichiarato recentemente di spaventare gli uomini che scappano davanti alla sua presenza fisica, ad un carattere così deciso, ma che anche non sembrano pronti ad intraprendere una relazione con una mamma di un neo adolescente.

La foto con l’outfit zebrato che incanta il pubblico

La sua immagine procace sicuramente non è rassicurante anche perché chiunque si intimidirebbe davanti ad una bellezza così strabiliante. Lo dimostrano le immagini che ha condiviso sui social in questi ultimi giorni; una serie di scatti che rivelano la forma fisica perfetta della showgirl calabrese. Un’abbronzatura ambrata che si scorge tra la stoffa della sua camicia animalier.

La manica si sfila in modo malizioso ed Elisabetta é seduta in una posa sensuale che mette in evidenza anche il suo scultoreo lato B. Un’immagine quasi divina, incorniciata dallo splendido viso e dallo sguardo accattivante. I follower rimangono incantati di fronte al fascino Mediterraneo della Gregoraci. Difficile credere che una così bella ragazza non possa aver trovato ancora l’uomo dei suoi sogni…