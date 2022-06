Luca Argentero, lo scatto sexy che incanta le fan | Così fa innamorare tutti…

Luca Argentero è sicuramente uno degli attori più in voga del momento. Uno spiccato talento per la recitazione e una bellezza indiscutibile lo rendono un personaggio chiave del piccolo e grande schermo. Nell’ultimo suo post, si mostra nei panni del bello e impossibile e le fan impazziscono!

Rimane uno degli uomini più sexy del cinema italiano e per questo, ogni volta che Luca pubblica qualsiasi contenuto sui suoi seguitissimi social, i follower si scatenano anche perché la sua pagina conta più di 2,1 milioni di utenti.

Andrea Fanti di DOC non verrà più interpretato da Luca Argentero?

E’ di questo ultimo periodo la notizia shock, soprattutto per i suoi fan, che la parte del protagonista nella serie tv dal successo strepitoso, Doc-nelle tue mani, sarà affidata ad un altro attore. Luca Argentero infatti ha dichiarato recentemente di volersi prendere una pausa dalla frenetica vita lavorativa che ormai da vent’anni porta avanti con impegno e dedizione.

Ha voglia di dedicarsi ad aspetti della sua vita privata che troppe volte, a sua detta, ha tralasciato e per far questo è necessario allontanarsi dal mondo della televisione. Ma la notizia della sua sostituzione non riguarda la serie italiana poichè DOC verrà proposto anche oltreoceano e il protagonista sarà interpretato, secondo alcune indiscrezioni, dall’attore hollywoodiano Matthew McConaughey, detentore addirittura di un premio Oscar.

Non ci sarà quindi un addio di Luca, ma solo un corrispettivo americano della serie dai numeri eccezionali. L’ambientazione sarà sicuramente diversa e dallo stile statunitense, ma non è ancora ben chiaro se saranno affrontati i temi di attualità come quelli della pandemia che in Italia sono stati al centro di numerosissime puntate.

Luca Argentero rimane sempre con i piedi per terra ed é proprio in occasione di una recente intervista che ha ripercorso la sua strepitosa carriera iniziata, come lui stesso racconta, grazie a un connubio di fortuna e tempismo. Si è trovato nel posto giusto al momento giusto e, grazie soprattutto alle sue doti artistiche è riuscito ad arrivare veramente in alto.

La foto che ha infiammato i suoi follower

L’attore sta vivendo un periodo di estrema tranquillità come lo dimostra anche la sua ultima foto su Instagram. Con questo post Luca alza decisamente la temperatura anche perché si fa ritrarre senza abiti indosso.

In primo piano il suo ginocchio che scatena la maliziosa ilarità di una parte del suo pubblico. È un’immagine quasi ipnotica, tutti i suoi follower sono rimasti incantati e non hanno potuto fare a meno di commentare con più o meno espliciti apprezzamenti.

Che dire? Non ci sono parole di fronte a tanta bellezza e il suo pubblico non attende altro che un ulteriore post del suo idolo preferito; Luca però sembra non voler concedere troppo della sua vita più intima e privata e raramente pubblica immagini cosi sensuali.