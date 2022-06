Raffaella Fico, il suo VIDEO è ad altissimo tasso erotico | I follower non possono più resistere

Raffaella Fico é nota a tutti soprattutto per la travagliatissima storia con Mario Balotelli. Le loro vicende sentimentali hanno riempito numerose pagine di gossip, ma oggi, che Raffaella sembra aver ritrovato la serenità accanto ad un nuovo amore, è più in forma che mai e lo dimostra pubblicando sui social un video ad altissimo tasso erotico. Non resta che rimanere a guardare

Raffaella ha esordito sul piccolo schermo grazie alla partecipazione al Grande Fratello, ma la sua carriera è iniziata nel 2007 quando ha conquistato la fascia come reginetta del concorso di bellezza Gran Prix; è stato quello il trampolino di lancio che le ha permesso di entrare di diritto nel mondo dello spettacolo.

La popolarità di Raffaella inizia nella casa del Grande Fratello

L’esperienza del reality più seguito d’Italia, è durata per dieci puntate dopo le quali Raffaella è stata espulsa dalla casa. In quegli anni la showgirl e ballerina è riuscita ad ottenere molti ingaggi e per questo è comparsa in numerose trasmissioni televisive. La ricordiamo come inviata del programma Lucignolo e come valletta e ballerina nel programma condotto da Piero Chiambretti in onda su canale 5, Grand Hotel Chiambretti.

Molte persone ricorderanno la provocazione shock che fece non appena maggiorenne dopo la popolarità conquistata con il reality show. Raffaella dichiarò di avere intenzione di mettere all’asta la sua verginità. La notizia fu smentita nel 2018 quando la stessa showgirl raccontò di essere stata guidata male dai propri manager del momento che la consigliarono di attirare l’attenzione su di sé con quel gesto eclatante.

Poi la storia con Mario Balotelli con il quale ha dato alla luce la piccola Pia nata nel 2012. Inizialmente il calciatore non riconobbe la figlia, ma dopo due anni si assunse le sue responsabilità e iniziò a versare gli alimenti per la crescita di sua figlia. Oggi sembra acqua passata e i due si sono rincontrati per un’occasione importante, la celebrazione della prima comunione di Pia. In quell’occasione Mario ha conosciuto il nuovo amore di Raffaella, Piero Neri con il quale sembra avere ritrovato la serenità persa nei primi anni di maternità.

Il sensualissimo video di Raffaella sullo yacht

Ecco perché appare in splendida forma nell’ultimo video che pubblica sul suo seguitissimo Instagram. Raffaella con l’occasione di pubblicizzare un brand di abbigliamento, compie una sfilata sensualissima a bordo di uno yacht.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Le immagini sono al cardiopalma e i follower dimostrano di apprezzare il corpo sinuoso della showgirl. Un vestito impalpabile di seta verde che le evidenzia le forme strepitose. Raffaella Fico è di una bellezza abbagliante e il suo fascino latino è perfettamente espresso con queste immagini sexy che si susseguono ad un ritmo incalzante accompagnate da una perfetta musica di sottofondo.