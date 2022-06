Simona Ventura, avete mai visto la sua casa? Il super attico a Milano vi lascerà a bocca aperta

Showgirl, attrice e conduttrice, Simona Ventura vive in una bellissima casa nel centro di Milano. La sua abitazione rappresenta perfettamente il suo stile di vita ed il suo carattere vivace ma allo stesso tempo elegante.

Nota per la conduzione di diverse trasmissioni televisive, tra cui “Temptation Island vip” e “The Voice of Italy”, Simona Ventura ha una carriera trentennale nel mondo dello spettacolo.

Oggi è una delle conduttrici italiane più conosciute e seguite dagli spettatori. Il suo successo si riflette anche nella sua casa, una splendida abitazione situata a Milano.

Gli esordi ed il successo nelle più importanti reti televisive

Simona Ventura ha esordito ufficialmente sul piccolo schermo nel 1988 in qualità di valletta nel quiz “Domani sposi”, dopo essere apparsa in più occasioni come concorrente dei più famosi giochi televisivi. Nel corso degli anni la conduttrice si è divisa tra diverse reti televisive, tra Mediaset, Rai e Sky Italia.

Negli anni novanta è approdata in Mediaset, con la conduzione di programmi quali “Mai dire gol”, “Scherzi a parte”, “Zelig” e “Le Iene”. La Ventura è diventata uno dei volti di punta della rete, che ha lasciato nei primi anni duemila per la Rai. Lì ha preso il posto di Fabio Fazio nella conduzione di “Quelli che… il calcio”, per poi passare a “L’isola dei famosi”, reality show condotto per otto anni con un notevole successo.

Grazie al suo lavoro, ha conosciuto il calciatore Stefano Bettarini, con il quale si è sposata nel 1998. La coppia ha avuto due figli: Niccolò, nato nel 1998, e Giacomo, nato nel 2000. Il loro matrimonio si è concluso nel 2008, in seguito ai numerosi tradimenti dell’ex marito.

Nel 2014 la conduttrice ha adottato una bambina e, dopo qualche anno, ha ritrovato l’amore con lo scrittore e direttore de “Il Giornale Off” Giovanni Terzi.

Dove abita Simona Ventura?

Simona Ventura, durante la sua carriera, ha condotto alcune delle trasmissioni più popolari tra gli spettatori, guadagnando una grande popolarità.

“Super Simo” – così viene soprannominata dai fan – non poteva che trovare l’abitazione perfetta, in grado di riflettere il suo stile di vita ed il suo carattere vivace ma allo stesso tempo elegante. La conduttrice vive a Milano, a pochi passi dalla Stazione Centrale, in una zona esclusiva.

La Ventura abita in un super attico, con un soggiorno in granito molto spazioso ed estremamente signorile, dove prevale il colore bianco. Lo stesso vale per la cucina, che i fan della conduttrice hanno imparato a conoscere con la rubrica Instagram di quest’ultima, “La pizza della domenica”.

Anche in camera spicca l’arredamento bianco e classico, con un parquet color miele. Immancabile l’angolo dedicato al beauty: “Super Simo” ogni giorno vede la sua immagine riflessa in uno specchio stile barocco, circondato da una cornice dorata.