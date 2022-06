Sabrina Salerno, la grande paura in vacanza | Il racconto del brutto incidente

Brutto incidente per Sabrina Salerno durante le vacanze in famiglia. La cantante ha raccontato quanto accaduto ai fan sui social network, senza riuscire a nascondere la sua paura.

Cantante, attrice e showgirl, Sabrina Salerno ha raggiunto la notorietà negli anni ottanta, diventando una vera sex symbol dell’epoca.

Oggi, l’artista 54enne è una delle più seguite sui social network, dove continua a stregare i fan con i suoi scatti.

Un’icona degli anni ottanta

Dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, nel 1985 Sabrina Salerno ha debuttato in televisione nella trasmissione “Premiatissima”. Presto ha attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto, che ha deciso di produrre il suo singolo d’esordio, “Sexy Girl”, diventato una hit in Italia ed in molti altri paesi europei.

Il successo è arrivato nel 1987 con la pubblicazione del suo primo album omonimo. Oltre al suo singolo d’esordio, nel disco sono presenti le canzoni “Boys (Summertime Love)”, “Hot Girl” e “Lady Marmelade”, cover della celebre canzone di Patti LaBelle. Sabrina è salita in cima alle classifiche europee ed i videoclip sensuali delle sue canzoni, in pieno stile italo disco, l’hanno consacrata ad icona sexy dell’epoca.

Nello stesso periodo è stata scelta per recitare come protagonista in film come “Grandi magazzini” e “Le foto di Gioia”. Col passare degli anni, l’artista si è divisa tra televisione, teatro e musica, senza mai perdere il fascino che l’ha resa una sex symbol negli anni ottanta.

Una battuta di pesca finita male

Sabrina, oggi, è una delle cantanti più seguite sui social network, con oltre 1 milione di followers su Instagram. L’artista interagisce quotidianamente con i fan, ormai abituati ai suoi scatti da togliere il respiro. Negli scorsi mesi, però, i followers della cantante sono rimasti sconvolti dal suo racconto.

Sabrina si è concessa una vacanza nel Mar Tirreno insieme al marito, l’imprenditore Enrico Monti, ed al figlio, Luca Maria. Quella che doveva essere una battuta di pesca subacquea si è trasformata in un incubo per la cantante.

Il figlio di Sabrina, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente: Luca è finito con una fiocina conficcata nella mano sinistra.

“Anche in questa vacanza non ci siamo fatti mancare nulla, mio figlio ha un self control pazzesco. Io sono svenuta” ha raccontato in un video la cantante, che non ha potuto fare a meno di impallidire alla vista del figlio in uno stato simile.

Il marito dell’artista non ha avuto una sorte migliore. Sembrerebbe, infatti, che Enrico si sia rotto una costola. Fortunatamente, padre e figlio si sono ripresi dall’incidente nel migliore dei modi.