Elodie, il suo look ipnotizza | Più sexy di così è impossibile…

Elodie sempre più sensuale: il look della cantante, sfoggiato in occasione del suo ultimo concerto, ha ipnotizzato il pubblico.

Salita alla ribalta grazie alla partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, Elodie si è fatta strada nel panorama musicale italiano diventando una delle cantanti più seguite sul web.

Nel 2017 si è guadagnata una notevole popolarità in seguito alla sua esibizione al Festival di Sanremo, dove ha cantato il singolo “Tutta colpa mia”.

Dalla scuola di “Amici” a Sanremo

Nata a Roma nel 1990, Elodie si è fatta conoscere dal pubblico con il suo ingresso nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” nel 2015. Una volta conclusa la competizione, la cantante si è classificata seconda, aggiudicandosi il Premio della critica giornalista Vodafone. Nel frattempo ha pubblicato il suo album d’esordio, “Un’altra vita”, arrivato in cima alla classifica italiana degli album.

Il successo è arrivato nel 2017, anno in cui Elodie si è esibita sul palco del Festival di Sanremo. La cantante, successivamente, ha pubblicato diverse canzoni diventate dei veri tormentoni, collaborando con artisti del calibro di Michele Bravi e Gué nel singolo “Nero Bali” o Marracash in “Margarita”.

Con quest’ultimo Elodie ha avuto una relazione finita al centro della cronaca rosa. Nonostante la rottura, i due artisti hanno continuato a lavorare insieme, dimostrando di avere una forte stima reciproca.

Nel 2021 l’artista ha calcato nuovamente il palco dell’Ariston. Oltre ad essersi esibita in un medley dei suoi singoli e di alcuni grandi successi italiani, Elodie è stata scelta come co-conduttrice, affiancando Amadeus e Fiorello. Nello stesso anno, la cantante ha partecipato al programma “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo” aggiudicandosi la vittoria insieme a Myss Keta, sua amica oltre che collega.

L’outfit della cantante per il concerto al Magnolia

Quest’anno Elodie è tornata a far scatenare i fan con il singolo “Ballo a mezzanotte”, seguito dall’ultima uscita, “Tribale”.

Attualmente l’artista è impegnata in un tour in giro per l’Italia. Nelle scorse ore Elodie si è esibita presso il Circolo Magnolia e, per l’occasione, ha scelto un look che ha ipnotizzato il pubblico.

Gli outfit sfoggiati dalla cantante riescono sempre a stregare i fan e si è ormai affermata come una nuova icona di stile e sensualità. Questa volta, ha indossato una tutina con leggins attillati ad esaltare il suo fisico, abbinata ad un paio di tacchi a spillo.

“Ci vediamo dopo” ha commentato su Instagram, condividendo alcuni scatti del suo look. Talentuosa ed affascinante, Elodie ha conquistato tutti come sempre.