Giovanna Civitillo, nei momenti difficili con Amadeus… | Il racconto senza filtri della moglie del conduttore

Ne è passato di tempo quando Max Tortora imitava Amadeus, molto colpito (per usare un eufemismo) dalle movenze di Giovanna Civitillo che faceva “La scossa” nel corso del quiz “L’Eredità”. Quella non era solo un’infatuazione. Ma vero amore. Ne eravamo già consapevoli. Ma il racconto fatto da Giovanna sul rapporto con Amadeus ce lo conferma ulteriormente.

Nel 2003 i due hanno iniziato una relazione. Il 19 gennaio 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno i due si sono sposati con rito civile. Ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio, l’11 luglio 2019 i due si sono sposati in chiesa a Roma.

Amadeus (all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani) esordisce negli anni ottanta a Radio Deejay, grazie a Claudio Cecchetto, in qualità di DJ e si afferma successivamente come conduttore televisivo a partire dagli anni novanta, conducendo diversi quiz e programmi di intrattenimento, sia sulle reti Rai, sia su quelle Mediaset. È il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo dal 2020.

Giovanna invece è una ballerina professionista. E, ovviamente, lega molto della sua vita professionale al percorso di Amadeus. Nel 2020, vista la conduzione del marito al festival di Sanremo, viene scelta da La vita in diretta come inviata del programma da Sanremo, per la settimana in cui si svolge il festival. Nel 2021, invece, conduce il Primafestival.

I momenti difficili

La loro relazione, quindi, si avvia a marce alte verso i vent’anni. Lei ha 44 anni, mentre Amadeus 59. I due, con il piccolo Josè Alberto, si dividono tra Milano e Roma. Le due città maggiormente frequentate e abitate da chi fa televisione.

Una coppia unita nonostante gli impegni di lavoro che, spesso, può portarli a essere distanti. Amadeus e Giovanna continuano a mantenere saldo il proprio sentimento, forti i principi. E così riescono ad affrontare insieme, uniti, anche i problemi che la vita, inevitabilmente, porta a chiunque. Anche ai VIP. Lo conferma il racconto fatto qualche tempo fa da Giovanna.

“La condivisione di tutto, 24 ore su 24, è la nostra forza” ha detto nel corso di un’intervista. La ballerina ha parlato anche dei litigi, che possono esserci (sempre per questioni poco importanti, ma che si risolvono comunque dopo pochissimo tempo).

Un rapporto fatto di sostegno reciproco, anche nel difficile periodo della pandemia vissuto da tutti noi. “Siamo stati chiusi in casa. Noi anche nei momenti difficili ci uniamo ancora di più. Abbiamo trovato anche in quel momento una cosa bella” ha detto infine Giovanna.