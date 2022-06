Morgan: “Una tristezza che non meritavo” | Il racconto del tragico lutto

Fondatore dei Bluvertigo, Morgan ha affrontato una drammatica perdita. L’artista si è aperta in un racconto che ha lasciato tutti senza parole.

Fondatore e frontman dei Bluvertigo, Morgan è noto per la sua partecipazione ad “X Factor” in qualità di giudice. Grazie alla trasmissione è entrato nel Guinness dei primati come giudice che ha vinto il maggior numero di talent show al mondo.

Nei primi anni del duemila è finito al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Asia Argento, nota attrice figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi. La coppia ha avuto una figlia, Anna Lou, nel 2001.

Nel 2012 è diventato nuovamente padre di Lara, nata dalla storia con Jessica Mazzoni, ex concorrente di “X Factor” e del “Grande Fratello”. Due anni fa Morgan ha avuto una terza figlia, Maria Eco, insieme ad Alessandra Cataldo.

Nel corso della sua carriera, il cantante è stato protagonista di non poche polemiche legate al suo stile di via, che gli sono costate l’esclusione dal Festival di Sanremo nel 2010.

Dai Bluvertigo all’esordio da solista

Morgan ha sempre avuto un forte interesse verso la musica: la sua passione lo ha portato a fondare i Bluvertigo nel 1991. Il loro primo album, “Acidi e basi”, al quale ha fatto seguito “Metallo non metallo”, è valso alla band la vittoria dell’MTV Europe Music Awards come miglior gruppo italiano.

Nel 2003 il cantante ha pubblicato il suo album d’esordio da solista, intitolato “Canzoni dell’appartamento”. Il disco è stato premiato con la targa Tenco in qualità di miglior opera prima. Inoltre ha ricevuto il Premio Lunezia Nuove Stelle, finendo in cima alle classifiche italiane di pop rock.

Morgan si è dedicato anche ad alcune collaborazioni per colonne sonore di film come “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa” (diretto da Asia Argento) ed al piccolo schermo, con la partecipazione a trasmissioni tra cui spicca il già menzionato “X Factor”.

Il monologo del cantante

Morgan è una delle figure più discusse nel panorama musicale italiano. Tra successi e polemiche, è sempre andato avanti cercando di mettere da parte il dolore che ha segnato la sua vita per molti anni.

L’artista ne ha parlato a “Ballando con le stelle” lo scorso anno, in un monologo nel quale si è aperto raccontando del dramma affrontato quando era solo un ragazzo.

Il padre di Morgan si è suicidato quando quest’ultimo aveva solamente 16 anni. “Nella mia vita è capitato un dramma, mio padre si tolse la vita per la depressione” ha spiegato il cantante.

Oggi Morgan è riuscito a “perdonare” il padre. Ma non è stato un percorso semplice: “Ho dovuto passare attraverso il lutto, per un padre che era buono” ha affermato.

L’artista ha superato un dolore che sentiva di non meritare e la musica ha avuto un ruolo fondamentale nella sua infanzia, aiutandolo a trovare una valvola di sfogo.