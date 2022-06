Grealish, donne a caccia del suo patrimonio | A Las Vegas rischia veramente grosso

Il fantasista del Manchester City Jack Grealish è stato paparazzato a Las Vagas tra birre, champagne e… donne a caccia della sua dote.

Jack Grealish è stato uno di protagonisti della Premier League vinta quest’anno dal Manchester City. Un trofeo sudato fino agli ultimi minuti dell’ultima giornata di campionato, quando i Citizens hanno dovuto rimontare due gol all’Aston Villa per evitare il sorpasso del Liverpool al rush finale.

Proprio quell’Aston Villa da cui un anno fa Grealish fu prelevato dal club dello sceicco Mansur per la bellezza di 100 milioni di sterile. In totale 6 gol e 4 assist tra Premier e coppe per il fantasista inglese. Non certo un bottino cospicuo, ma che gli è bastato per guadagnarsi le simpatie dei tifosi della parte azzurra di Manchester.

“Stavo per piangere dall’emozione quando ho alzato la coppa della Premier League, è incredibile. La sensazione migliore che un calciatore possa provare. Ho vissuto emozioni forti giocando a calcio, ma nessuno come questo”, ha rivelato alla BBC il ragazzo di Birmingham il giorno della vittoria del campionato.

E per festeggiare la vittoria del campionato, Grealish non ha di certo badato a spese in vacanza nella favolosa e lussuriosa Las Vegas. Ore piccole, locali, alcol e belle donne in bikini negli Stati Uniti per il talento del Manchester City.

Grealish, vacanze da sceicco a Las Vegas: le donne a caccia della sua dote

Il tabloid inglese The Sun, infatti, ha paparazzato Jack Grealish a Las Vagas mentre festeggiava alla grandissima insieme ad otto amici. Il calciatore è stato beccato a bere quattro maxi bottiglie di Jeroboam; uno champagne da 3.500 euro a bottiglia.

Ma non solo. Il giocatore inglese è stato anche fotografato mentre “trasportava” nel suo costume una grossa quantità di lattine di birra. Grealish è stato poi visto uscire alle 3 del mattino da un locale di Vegas dopo aver festeggiato un night party utilizzando un pacchetto VIP da 80.00 sterline che comprendeva 116 bottiglie di champagne.

Fiutando l’odore della ricchezza poi, come raccontato da alcune fonti anonime al tabloid inglese, diverse ragazze si sarebbero avvicinate al gruppo alla ricerca dell’“uomo della loro vita”.

E pare proprio che Grealish ci sarebbe “cascato”. L’inglese avrebbe infatti trascorso la folle notte con una ragazza mora, con cui avrebbe lasciato il locale a bordo di un van privato. Urla, alcol carissimo e canzoni cantate a squarciagola, il racconto degli addetti alla sicurezza sul party del calciatore e dei suoi amici.