Sabrina Salerno è praticamente nuda | Così si rischia l’infarto!

Un fisico che farebbe invidia alle ragazze più giovani e una sicurezza che spesso si acquisisce solo con il tempo che passa. Una situazione che si addice in pieno a quanto sta accadendo a Sabrina Salerno, che non ha alcuna remora nell’esibire il suo fisico da urlo.

Superati i cinquant’anni spesso si mettono da parte le insicurezze tipiche della gioventù, quando si cercavano sicurezze da chi ci stava vicino. Anzi, l’esperienza accumulata permette di capire come sia importante essere sereni anche quando si sta da soli, senza dipendere necessariamente dagli altri. Sensazioni come queste sono sempre più diffuse anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo, specialmente quando sono riuscite a costruire una bella famiglia e anche i risultati ottenuti in carriera risultano essere positivi.

Da qualche tempo questo modo di agire caratterizza Sabrina Salerno, una che ha vissuto l’apice del suo successo negli anni ’90 quando si era presentata al Festival di Sanremo in coppia con Jo Squillo con un brano che ha fatto la storia come “Siamo donne”. Il tempo da allora è passato, ma con ogni probabilità solo sulla carta di identità, lei è ancora bellissima e non ha alcun timore di mostrare il suo corpo che fa sognare uomini di tutte le età.

Sabrina Salerno: un fisico che fa invidia a tante

Anche per la bella Sabrina, come per molte altre colleghe, i social network sono lo strumento utilizzato non solo per mantenere i contatti con i fan, ma anche per mostrare alcuni aspetti meno noti della sua vita. Non mancano però anche scatti decisamente sensuali, che spesso lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

L’artista ha raggiunto una piena consapevolezza di sè e del suo corpo e non ha alcun timore di metterlo in mostra. Ad ammirarla ci sono più di un milione di follower, che si lasciano andare in molti casi a commenti estasiati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Del resto, le sue forme sono decisamente abbondanti e sensuali, è praticamente impossibile non esserne estasiati. Emblematico uno dei suoi ultimi scatti (l’ultimo di una serie), che la ritraggono in vacanza in Thailandia, dove si trova insieme alla sua famiglia. La cantante si è lasciata ritrarre in acqua con slip e una camicia bianca bagnata, da cui è possibile intravedere il seno.

In questo caso non è stata quindi solo la temperatura esterna a raggiungere livelli elevatissimi, ma anche quella dei suoi tantissimi ammiratori. Certamente non mancherà l’occasione anche nei prossimi giorni per ammirarla ancora.