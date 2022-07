Carlo Cracco, non solo successi | I grandi problemi che ha dovuto affrontare lo chef

Il racconto del popolare chef e personaggio televisivo: “Ho sopportato tanto, mi sono fatto in quattro, ma alla fine ne è valsa la pena”

Molto più di un semplice chef e molto di più di un semplice ristoratore. Personaggio televisivo, molto apprezzato dalle donne. Stiamo parlando di Carlo Cracco. Ma chi pensa che il popolare chef abbia avuto la vita semplice, si sbaglia di grosso.

Noi, infatti, sappiamo che è uno degli chef più titolati del panorama italiano e internazionale. Ma sappiamo anche che non si arriva a certi livelli se non si è disposti a lavorare sodo, a fare la gavetta, a imparare con il sudore della fronte.

Per lui la svolta professionale arriva nel 1986 quando inizia a collaborare con il grande Gualtiero Marchesi. Diventerà il suo delfino. I suoi ristoranti, sparsi per l’Italia e nel mondo, collezionano stelle Michelin.

Anche se desterà scalpore quando uno dei suoi bistrot, nel 2018, ne perderà una. Una notizia che fa il paio con le polemiche che lo investono di tanto in tanto per i prezzi giudicati da taluni un po’ esagerati nel suo ristorante.

Dal 2011 al 2017 è stato tra i giudici di MasterChef Italia: durante le prime quattro edizioni è stato affiancato dallo chef Bruno Barbieri e dal ristoratore Joe Bastianich ai quali si è aggiunto, a partire dalla quinta, lo chef Antonino Cannavacciuolo. Dal 2014 al 2018 ha condotto Hell’s Kitchen Italia, adattamento italiano dell’omonimo format americano con lo chef Gordon Ramsay. Sono questi gli anni del suo enorme successo televisivo, che gli vale anche la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo del 2013.

Le difficoltà di Carlo Cracco

Oggi 56enne, Carlo Cracco ha quattro figli: due figlie, Sveva e Irene, da un primo matrimonio e due figli, Pietro e Cesare, dalla seconda moglie, Rosa Fanti, con la quale si è sposato nel 2018 a Milano. Romagnola, Rosa Fanti, ha ben 17 anni in meno rispetto al noto chef stellato.

I due stanno insieme dal 2008. Hanno deciso quindi di sposarsi dopo ben 10 anni di fidanzamento. Laureata in Scienze della comunicazione, ha nel proprio curriculum anche un master in comunicazione e marketing d’azienda. Proprio queste sue specializzazioni, consentono a Rosa di essere non solo la compagna di vita di Carlo, ma anche il suo vero e proprio braccio destro nella gestione dei ristoranti.

Ma Rosa Fanti, cui oggi Cracco è legatissimo, è la seconda moglie dello chef. Non sappiamo molto del primo matrimonio. Ma è stato lo stesso chef a commentare le difficoltà che si devono affrontare quando un’unione finisce: “La separazione mi ha fatto soffrire parecchio. Purtroppo, i problemi li causano più gli adulti che i bambini. Ho dato tutto me stesso per sanare la situazione con le mie figlie, che sono la cosa a cui tengo di più in assoluto. Ho sopportato tanto, mi sono fatto in quattro, ma alla fine ne è valsa la pena”.