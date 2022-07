De Paul, la nuova battaglia da affrontare sarà più difficile del previsto | Volano cifre astronomiche

L’ex calciatore dell’Udinese Rodrigo De Paul avrebbe ricevuto delle richieste assurde. Tanto assurde da decidere di non scendere a compromessi

Rodrigo De Paul è una delle stelle della Nazionale argentina e si è fatto conoscere al grande calcio grazie alle sue prestazioni con la maglia dell’Udinese. Dopo essere cresciuto nel Racing Avellaneda ed essere poi arrivato in Europa acquistato dal Valencia, il centrocampista è stato grande protagonista in Serie A con la squadra friulana.

De Paul in bianconero ha totalizzato 184 presenze, tante anche con la fascia di capitano al braccio, realizzando 34 gol e sfornando 36 assist. La scorsa estate è poi passato all’Atletico Madrid per circa 35 milioni, ma alla corte di Diego Simeone non ha vissuto la sua miglior stagione.

Con la maglia dei Colchoneros si aspettava sicuramente di essere tra i pilastri della squadra spagnola, cosa che però non si è verificata e adesso De Paul starebbe addirittura pensando di tornare in Italia.

Ma oltre alle vicende di calciomercato, sempre calde in questo periodo estivo, Rodrigo De Paul è finito al centro delle voci del gossip per le richieste choc di mantenimento fatte dalla sua ex compagna Camila Homs.

La ex del calciatore argentino, madre dei suoi due figli Francesca e Bautista, avrebbe infatti chiesto un maxi assegno per provvedere ai bambini fino alla maggiore. Ma questa non sarebbe l’unica pretese della ragazza.

De Paul, la ex compagna gli chiede una cifra choc per il mantenimento

A rivelare le richieste di Camila è stata la trasmissione sudamericana Socios del Espectaculo, che ha svelato la cifra che avrebbe pretese la ragazza da De Paul: ben 30 mila euro al mese! E la modella avrebbe fatto sapere attraverso i suoi legali che tale richiesta non è negoziabile; sia per il mantenimento dei figli, sia per il fatto di aver messo da parte la sua carriera per seguire in Europa il calciatore.

Ma non ci sarebbero solo pretese prettamente economiche. L’ex del centrocampista argentino, infatti, vorrebbe anche 600 euro extra per ogni trasferta in Europa, da fare con i figli ogni 45 giorni. Inoltre De Paul dovrebbe provvedere ad acquistare dei biglietti aerei in business class e mettere a disposizione della famiglia un hotel a 5 stelle per il soggiorno in città.

E le richieste di Camila Homs non sarebbero terminate qui. La modella avrebbe chiesto all’ex compagno anche una villa Puerto Madero, una delle zone più in ed esclusive di Buenos Aires, oltre a un auto a chilometro zero da sostituire ogni due anni.

Richieste esosissime da parte della ragazza che però, come rivelato da persone vicine a De Paul, il calciatore non sarebbe disposto ad assecondare e sarebbe pronto a dare battaglia in Tribunale per le sue ragioni.