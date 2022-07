Milly Carlucci, le hanno ostacolato la carriera | Difficile andare avanti

La rivelazione della nota conduttrice ha sconvolto i fan: Milly Carlucci, volto di “Ballando con le Stelle”, è stata ostacolata mentre cercava di realizzare il suo sogno.

Volto della trasmissione “Ballando con le Stelle”, il talent show più longevo della Rai, Milly Carlucci si è aperta raccontando del suo passato e delle difficoltà incontrate durante la sua carriera.

Per la conduttrice non è stato semplice realizzare il suo sogno di entrare nel mondo dello spettacolo. La Carlucci, infatti, è stata ostacolata da una persona che ha sempre avuto un ruolo importante nella sua vita.

Il successo e la consacrazione con “Ballando con le Stelle”

Da sempre affascinata dal mondo dello spettacolo, Milly Carlucci ha debuttato in televisione dopo essere stata selezionata per la trasmissione “L’altra domenica” nel 1976. La notorietà è arrivata qualche anno più tardi, quando ha preso il posto di Rosanna Vaudetti nella conduzione di “Giochi senza frontiere”.

La conduttrice ha collaborato con le reti Rai e Mediaset, guadagnandosi una notevole fama ed affermandosi negli anni novanta come uno dei volti televisivi più seguiti ed apprezzati dal pubblico. A partire dal 2005 è passata alla conduzione di “Ballando con le Stelle”, con un grande successo. Col passare del tempo, è diventata anche autrice e capo-progetto del talent show.

Il rapporto con il padre

Come affermato in precedenza, Milly Carlucci ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Ha mosso i primi passi nel settore da giovanissima: all’età di 18 anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Teenager, aggiudicandosi la vittoria.

La sua famiglia, però, non le ha dato il supporto di cui avrebbe avuto bisogno. Dopo il concorso, la Carlucci è stata spinta ad iscriversi alla Facoltà di Architettura, nonostante lei non si sentisse assolutamente portata. Così si è ritirata dagli studi prima di conseguire la laurea, a favore della carriera televisiva.

In un’intervista per DiPiù, la conduttrice ha parlato di quel periodo della sua vita e, in particolare, del rapporto con suo padre. “Mi negò ogni aiuto economico. Mi diceva ‘Che cosa vai a fare, perdi solo tempo, il mondo della tv è un’illusione’” ha raccontato.

Proseguendo, ha spiegato che il padre era solamente preoccupato per lei. Malgrado tutto, Milly ha dimostrato di avere una grande determinazione, impegnandosi per raggiungere i suoi obiettivi. E ce l’ha fatta: “Quando poi come riconoscimento alla carriera sono diventata Cavaliere della Repubblica e Commendatore per lui è stata un’esplosione di gioia” ha affermato.