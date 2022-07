Se non lo hai ancora fatto non ci sono più scuse: il governo ti regala 480€ per metterti in regola

E’ in arrivo il bonus da 480 €, finalmente. Come riceverlo? In questo articolo scopriremo ogni cosa relativa ad un importante incentivo che farà sorridere molti italiani.

L’Italia e gl iitaliani non stanno attraversando affatto un bel momento dal punto di vista economico. Ecco quindi perché, soprattutto per le famiglie, la situazione è poco semplice. Chi ha una famiglia e ha figli, e/o detiene partita IVA, questi cittadini sono esposti più di altri spesso a delle dure condizioni economiche.

Considerando ciò, un bonus non è mai una pessima idea. Ne è stato ideato uno che garantisce un rimborso spese da 480 euro ed è senza ISEE. Un rimborso spese che andrà ad aiutare quegli esercenti che dovranno munirsi del Pos, obbligatorio dal 30 giugno 2022.

Gli aiuti, a dir la verità, sono piuttosto categorizzati dato che variano a seconda del tipo di congegno che andiamo ad utilizzare fino ad un massimo di 480 euro. Grazie a questo bonus, chi ne necessita potrà definire acquisto o noleggio del Pos e dei registratori di cassa connessi con l’Agenzia delle Entrate.

Pos, norme stringenti dal 30 giugno in poi: le mosse del governo

Lo ricordiamo; dal 30 giugno in poi, il Pos sarà obbligatorio. Ciò andrà quindi ad incidere maggiormente a partire dall’intero mese di luglio, con negozianti e non solo che non potranno più rifiutare i pagamenti con carta e bancomat.

Ragion per cui, questo bonus può essere di grande aiuto per chiunque ne abbia necessario bisogno, anche per chi è più in difficoltà in questo momento. Pure perché, oltre a questo, i commercianti che ne rifiutano l’utilizzo rischiano una multa di 30 euro.

Quest’ultima, può aumentare in base al valore dell’acquisto e quindi si tratta di una spesa tanto variabile quanto rilevante. Ecco perché, quindi, è tanto importante affidarsi a tali congegni.

Per natura professionale, visto e considerato che è obbligatorio e quindi di necessaria importanza. Ma anche per un discorso economico, dato che se averne uno ha un costo rilevante, non farlo ci mette ancor di più nei guai.

Tutte ottime ragioni per averne uno e che ci portano così al bonus che arriva ad un massimo di 480 euro, che in un certo senso può far sorridere gli italiani. Un vero e proprio aiuto che può cambiare il futuro di tante famiglie, pur se si trovano in difficoltà.

E considerando il momento che l’Italia sta vivendo, migliore soluzione per raggiungere un compromesso con l’importante settore lavorativo forse non c’era.