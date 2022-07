Caffè, il prezioso segreto che nessuno conosce | Risolverete un grosso problema in bagno

Il caffè è un alimento essenziale per la maggior parte del popolo italiano. Ognuno di noi si concede almeno una pausa giornaliera davanti ad una tazzina. Questa volta però sono stati studiati altri impieghi che prescindono dalla bevanda sorseggiata durante tutta la giornata. Un effetto che ha dell’incredibile che risolverà un fastidiosissimo problema.

Ne esistono di infinite varietà e in Italia ognuno ha il suo preferito; espresso, lungo, corto, macchiato, corretto, americano e così sarebbe possibile andare avanti all’infinito! È uno dei piaceri della giornata, ma oggi ne parliamo sotto un’altra ottica. Il caffè può essere un ottimo alleato nelle faccende casalinghe, in una in particolare.

Chi di noi non ha mai preparato una moka o un caffè espresso dalle, ormai diffusissime, macchinette casalinghe? È praticamente impossibile non trovare in qualsiasi casa italiana questa buonissima bevanda che apporta quella giusta quantità di caffeina da donarci una ritrovata energia in qualsiasi momento della giornata.

L’utilizzo del caffè che ancora non conoscevate

L’utilizzo che se ne fa é diffusissimo ed è per questo che il trucchetto che vi stiamo per svelare é alla portata di tutti, poiché in ogni famiglia è presente almeno una confezione di caffè. Tuttavia, anche se non stiamo parlando dei grandi poteri benefici che ha questa bevanda sul nostro organismo, sarà necessario comunque prepararne una caffettiera poiché l’utilizzo che se ne deve fare avviene solo dopo aver degustato la deliziosa bevanda.

Sulle tazzine dalle quali beviamo avrete notato che resta un fondo più denso che solitamente viene buttato. E’ possibile riciclare tutti i fondi che rimangono nelle tazzine per impiegarli in una faccenda casalinga particolare.

I fondi del caffè verranno utilizzati per una pulizia straordinaria del nostro gabinetto. È però necessario raccogliere una discreta quantità di fondo di caffè poiché per l’utilizzo che ne dobbiamo fare ne servono almeno 5 o 6 cucchiai.

Direte addio agli sgradevoli odori del gabinetto!

Dopo aver raccolto la giusta quantità di fondi di caffè è necessario scioglierla in un litro di acqua tiepida. Il composto ottenuto si può riversare all’interno del water e lasciare agire per qualche tempo. Dopo aver atteso circa 15 minuti è necessario tirare lo sciacquone per far defluire l’acqua ed eliminare i residui.

A seguito di questa semplicissima operazione si potrà notare che gli sgradevoli odori del nostro bagno spariranno quasi miracolosamente. E’ questa un’operazione che ha una durata di circa 10 – 15 giorni e che perciò va ripetuta a cadenza regolare. Una soluzione inaspettata che risolverà quest’annoso problema in pochi semplici gesti e che donerà al bagno una ritrovata freschezza.