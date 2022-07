Francesco Monte, la subdola malattia che ha cambiato la sua vita | Il racconto è drammatico

Artista e personaggio televisivo noto per aver partecipato a “Uomini e Donne”, Francesco Monte si è aperto negli studi di “Verissimo” raccontando della sua malattia.

Francesco Monte si è fatto conoscere dal pubblico come tronista nella trasmissione “Uomini e Donne”. È poi apparso in altri programmi, come “Forum”, ed ha debuttato come attore nella fiction “Furore” nella quale ha recitato insieme a Delia Duran.

Nel 2018 è stato uno dei protagonisti del reality show “L’Isola dei famosi”, grazie al quale ha raggiunto la notorietà. A questo hanno fatto seguito il “Grande Fratello VIP” ed il talent “Tale e quale show” dal quale è uscito vincitore.

Nel corso della sfida, Monte ha potuto dimostrare le sue doti canore con un ottimo risultato. La partecipazione a “Tale e quale show” lo ha aiutato a buttarsi nel mondo della musica. Durante il lockdown ha pubblicato il suo primo singolo, “Siamo già domani”, per poi tentare con Sanremo Giovani.

La vita privata del cantante

Seguitissimo sui social network, Francesco sta portando avanti la sua carriera di cantante e su Instagram condivide numerosi scatti relativi al suo lavoro.

Col passare del tempo, come affermato da lui stesso, ha deciso di mostrare meno della sua vita privata per non ritrovarsi al centro dei vari gossip, come accaduto con le sue relazioni passate. Tra cui la storia d’amore con Cecilia Rodriguez, inizialmente tenuta nascosta ma poi finita nelle copertine delle riviste di gossip.

Successivamente Francesco ha avuto un relazione con Paola Di Benedetto, conosciuta durante “L’Isola dei famosi”, durate qualche mese. Una volta entrato nella casa del “Grande Fratello VIP” si è legato a Giulia Salemi.

La confessione a “Verissimo”

Attualmente è tornato single, in seguito alla rottura con la modella Isabella De Candida. Francesco sembrerebbe intenzionato a concentrarsi sulla musica: “Ho cercato di prendere una direzione un po’ distaccata dal gossip. L’importante è conoscere Francesco dal punto di vista artistico” ha spiegato durante un’intervista a “Verissimo”.

Proseguendo, il cantante si è aperto raccontando del suo calvario. Nell’ultimo periodo la sua vita è stata condizionata dagli attacchi di panico che lo hanno colpito per un anno e mezzo. “Li ho vissuti quasi tutti i giorni in maniera anche molto forte” ha spiegato.

E ancora: “C’erano dei momenti in cui mi trovano in macchina, avevo delle crisi e mi fermavo”. Così ha deciso di rivolgersi ad una psicologa che gli è stata assolutamente d’aiuto.

Francesco ha affermato di aver superato gli attacchi di panico grazie alla “forza della mente”. Fondamentale è stata l’accettazione di ciò che stava vivendo.