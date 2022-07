Guendalina Tavassi, avete mai visto dove vive? La sua é una dimora extra lusso

Guendalina Tavassi è un personaggio televisivo italiano molto amato, che ha trovato la notorietà grazie alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello. La showgirl ama spesso pubblicare immagini della sua splendida casa. È una abitazione da sogno con molti angoli lussuosi.

Guendalina è da poco tornata dall’Honduras dove ha partecipato a una dura edizione dell’Isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. La bella showgirl ha partecipato in coppia con suo fratello, Edoardo Tavassi e insieme hanno affrontato le difficili prove proposte dalla produzione per arrivare alla fine del programma. Si sono dovuti purtroppo ritirare per un’infortunio, ma hanno saputo intrattenere il pubblico con la loro frizzante energia e sintonia.

Guendalina Tavassi, la sua casa è una dimora da sogno

La Tavassi molto spesso condivide con i suoi follower delle immagini che la ritraggono all’interno della sua lussuosissima casa. Ecco perché il suo pubblico si è incuriosito riguardo all’abitazione dell’ex naufraga. Vi sveliamo, quindi, qualche angolo caratterizzato da particolari di pregio.

Dalle foto che si possono trovare in Internet è chiaro il buon gusto di Guendalina che ha arredato, forse aiutata anche da architetti e professionisti del settore, il suo appartamento in maniera uniforme e armoniosa. Gli ambienti sono tutti caratterizzati da un colore bianco che domina in tutta casa.

La stanza principale, dove Guendalina Tavassi trascorre maggior parte del suo tempo libero é il salotto che occupa una grande parte della casa. I divani sono di pregio e sulle pareti sono applicate delle rifiniture di un preziosissimo marmo nero che arricchiscono l’arredamento.

L’influencer dimostra di tenere molto ad ogni particolare ed infatti qualsiasi angololo venga fotografato rivela un’attenzione ai dettagli quasi maniacale che rende comunque l’ambiente è molto chic ed elegante. Sempre nella sala principale è presente un grandissimo televisore ultrapiatto sicuramente utilizzato per intrattenere le serate in compagnia.

Il camino, il fiore all’occhiello dello splendido appartamento di Guendalina

La casa é di ampia metratura ed è situata nel cuore della capitale. Un appartamento fantastico che ha attirato le attenzioni dei suoi follower che hanno superato la quota di un milione. Il cuore caldo e pulsante della casa rimane comunque uno splendido caminetto che Guendalina ha mostrato sui social.

In linea con tutto il resto dell’ arredamento, anche questo oggetto è di un bianco candido, ma la sua foto con il fuoco acceso fa immaginare ai fan quante calde serate possa aver trascorso Guendalina di fronte ha quel camino. Un’ambientazione fantastica per ogni tipo di compagnia…