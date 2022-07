Max Giusti ha dovuto sospendere la registrazione del programma | La malattia lo ha colto all’improvviso

Conduttore ed attore molto apprezzato dal pubblico, Max Giusti è stato colto da un’improvvisa e terribile malattia, che lo ha costretto a sospendere il lavoro.

Nel corso della sua carriera Max Giusti si è diviso tra teatro, televisione e cinema affermandosi come conduttore ed attore, ma anche comico, cabarettista e doppiatore.

Sposato con Benedetta Bellini dal 2009, è diventato papà di Matteo e Giulia. I figli della coppia sono nati rispettivamente nel 2010 e 2012.

Il successo tra cinema e televisione

Le trasmissioni che hanno segnato il suo esordio nel mondo dello spettacolo sono state “Stasera mi butto” e “Ricomincio da due” negli anni novanta. Successivamente seguite dal programma comico “Seven show”.

Nel 2001 è passato alla conduzione di “Stracult”, grazie alla quale si è guadagnato molta popolarità tra gli spettatori. Nel frattempo ha debuttato come attore nella fiction “Ladri si nasce”, alla quale ha fatto seguito “Ladri si diventa”. Sul grande schermo, invece, ha partecipato alla commedia “E adesso sesso”.

Numerosi sono i programmi televisivi che ha condotto nel corso della sua carriera. Da “Stile Libero Max”, show ispirato al format “Libero” che ha reso celebre Teo Mammucari, ad “Affari tuoi”, compresi gli speciali “Telethon” e “Lotteria Italiana”.

Inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni in qualità di concorrente, come “Tale e quale show”, “Pechino Express” ed “Il cantante mascherato”. A partire dal 2021, invece, ha preso il posto di Enrico Papi nella conduzione del game show “Guess My Age – Indovina l’età”.

La paralisi facciale che lo ha colpito durante le registrazioni

Max si è affermato come volto televisivo molto amato dagli spettatori per via della sa simpatia. Ma non tutti sono a conoscenza del calvario ha dovuto affrontare e che lo ha costretto a sospendere il suo lavoro.

Il conduttore è stato colpito da una paralisi facciale mentre era impegnato nella conduzione del programma “Boom”, trasmesso tra il 2016 ed il 2019.

Max ha avuto una paresi su metà del volto mentre stava registrando le nuove puntate della trasmissione. Nonostante tutto ha deciso di proseguire, fino a quando il dolore si è fatto insopportabile. L’infezione al nervo facciale, infatti, ha continuato a progredire, rendendogli impossibile parlare.

Il conduttore è stato costretto a mettere da parte gli impegni lavorativi, a favore della sua salute. Max si è recato in ospedale e, fortunatamente, la paralisi facciale è stata superata senza tanti problemi. Oggi il conduttore sta bene e continua a portare avanti la sua carriera.