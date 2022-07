Miriam Leone, conoscete il marito? E’ un artista molto famoso anche lui

Anche lui siciliano, come la bella attrice 37enne. Si sono sposati il 18 settembre 2021 a Scicli. Lo conoscete?

La sua carriera è in costante e rapida ascesa. Sta diventando, progressivamente, una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Miriam Leone è ormai una diva. Ed è, ovviamente, bellissima. Ma sapete che anche il marito fa parte del mondo dello spettacolo? Vediamo se lo conoscete…

Oggi 37enne, vincitrice della 69ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008. La corona da reginetta a Salsomaggiore le dà quindi una notorietà enorme. Che Miriam Leone, però, sa meritarsi giorno dopo giorno con il duro lavoro.

Siciliana doc, essendo nata a Catania e cresciuta ad Acireale, dopo la vittoria nel concorso di bellezza nazionale, dal giugno al settembre 2009 ha condotto, su Rai 1, Unomattina estate.

E’ solo la prima di una lunga serie di trasmissioni televisive, in cui la vediamo accanto, tra gli altri, a diversi personaggi noti della tv, come Massimo Giletti e Tiberio Timperi. Nel 2016 è, inoltre, nel cast totalmente rinnovato della storica trasmissione di Italia 1 Le Iene, assieme a Geppi Cucciari e Fabio Volo.

Nel 2010 ha debuttato come attrice sia sul grande schermo con il film Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, di Giovanni Veronesi. E anche la carriera di attrice, poi, è proseguita a gonfie vele. Tra i film più importanti, non possiamo non menzionare “I soliti idioti” (2011), “Fai bei sogni” (2016), “Il testimone invisibile” (2018). Proprio negli ultimi mesi, è Eva Kant nel “Diabolik” dei Manetti Bros, con Luca Marinelli. Ancor più recentemente, l’abbiamo apprezzata nella commedia romantica di Riccardo Milani, “Corro da te”, in cui è in coppia con un altro grande attore come Pierfrancesco Favino.

Per quanto concerne le fiction e le serie, senza dubbio la sua interpretazione più nota è nella trilogia ideata da Stefano Accorsi “1992”, “1993” e “1994”, sulla fine della Prima Repubblica e la nascita della Seconda Repubblica.

Conoscete il marito di Miriam Leone?

Per quanto concerne la vita sentimentale, Miriam Leone è felicissima e appagata. E questa sua gioia e serenità, ovviamente, non possono che ripercuotersi positivamente sul suo benessere e, quindi, sul suo lavoro, con una carriera in rapida ascesa.

Anche il marito della bella Miriam, infatti, è famoso e inserito nel mondo dello spettacolo. Il 18 settembre 2021 l’attrice siciliana, infatti, ha sposato a Scicli Paolo Carullo, un musicista e manager di Caltagirone. Anch’egli siciliano, Paolo Carullo si è trasferito giovanissimo a Milano. Nella capitale italiana della Borsa, Carullo ha studiato Economia e Finanza e attualmente lavora per la società Aliante Partner in qualità di operatore finanziario.

Ma non perde di vista la sua grande passione, la musica. E’, infatti, uno dei due componenti della band Apple Jack, duo di dj di musica elettronica che pratica reggae e funky music. L’altro membro del duo è Matteo Roveda, chitarrista e vice presidente di Sentinel Diagnostics, azienda di famiglia Made in Italy, molto conosciuta per quanto concerne la ricerca scientifica.