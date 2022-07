Paolo Kessisoglu, dopo il gravissimo incidente è accaduto l’impensabile | Un segno del destino

Una vicenda che ha dell’incredibile e che è al noto conduttore del duo Luca e Paolo. E’ proprio vero che a volte il destino ci mette lo zampino…

Tutto inizia nel 1991. In un piccolo teatro, come spesso accade anche ai più grandi. La compagnia ha un nome che è tutto un programma: “Cavalli marci”. Eppure quello è l’avvio del successo di una delle coppie di comici più famosa d’italia: Luca e Paolo. Ma, questa volta, c’è davvero poco da ridere. E il protagonista del nostro racconto è uno dei due membri del duo di successo.

Luca Bizzarri, classe 1971 e Paolo Kessisoglu, classe 1969. Questi i nomi completi. Ma, per tutti, sono “Luca e Paolo”. La prima dose di successo arriva con a partecipazione al programma “Ciro”, condotto da Gaia De Laurentiis su Italia 1.

Ma la popolarità vera arriva all’inizio degli anni 2000. Nel 2001, precisamente, partecipano al programma della Gialappa’s Band “Mai dire Gol”, e diventano poi presentatori de Le Iene dal 2001 al 2011. Un decennio in cui si alternano tre bionde bellissime alla conduzione della famosa trasmissione Mediaset: Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto e Ilary Blasi.

Grande ribalta, poi, nel 2011, con la conduzione del Festival di Sanremo. Che, come sappiamo, in Italia ha un seguito enorme. Molto longeva la sit-com portata sulle reti Mediaset, “Camera Cafè”, che va in onda dal 2003 al 2017. Proprio dal 2017 conducono, insieme a Mia Ceran, “Quelli che… il calcio”, sulla RAI.

La televisione, comunque, non è il loro unico habitat. Dato che fanno il loro esordio al cinema nel 1999 con “E allora mambo!”. I due film più noti, però, sono “Immaturi” e “Immaturi – Il viaggio”, del 2011 e del 2012, sempre per la regia di Paolo Genovese.

Il racconto choc di Paolo Kessisoglu

Insomma, parliamo di un duo di grande successo. Nel corso dell’ultima stagione televisiva hanno curato, alla loro maniera, la copertina del programma di approfondimento politico “diMartedì”, in onda su La7 e condotto dal giornalista Giovanni Floris.

E’ molto toccante il racconto emerso nel corso degli ultimi anni sulla relazione tra Paolo Kessisoglu e la giornalista di Sky, Sabina Donadel. Una carriera, quella di Sabina Donadel, iniziata fin dagli anni Novanta, nei quali ha iniziato a lavorare per diverse televisioni locali, prima di approdare sulla grande piattaforma di Sky. Lì si occupa prevalentemente di arte, cinema e viaggi.

Paolo Kessisoglu e Sabina Donadel si sono sposati nel 2003, dopo alcuni anni di fidanzamento. E risale proprio a quel periodo l’avvenimento traumatico, toccante, ma che ha anche il sapore di un segno del destino.

Paolo, infatti, ha avuto un brutto incidente stradale in Grecia. Un impatto fortissimo che, fortunatamente, ha lasciato in vita l’artista che, giorni dopo, e ancora sotto choc, è tornato sul luogo dell’incidente. Ed è a quel punto che a terra, a distanza di diversi giorni, ha trovato la fede nuziale. Un chiaro segno del destino. E, infatti, Paolo e Sabina sono uniti da oltre 20 anni e hanno anche una bellissima bimba.