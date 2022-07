Stefano de Martino, il malore per cui ha rischiato la carriera | Tutto viene a galla solo adesso

A volte il destino sembra giocare per noi e ci permette di poter cogliere occasioni che possono essere davvero importanti. Ne sa qualcosa Stefano De Martino, che ha rischiato all’ultimo di non poter prendere al provino per “Amici”, quello che poi gli ha cambiato la vita.

“Sliding Doors”, celebre film con Gwyneth Paltrow, ci insegna come un avvenimento casuale e imprevedibile possa cambiare il corso dell’esistenza di una persona in modo assolutamente inaspettato. Anzi, in un primo momento potremmo pensare che quanto accaduto non sia così positivo, ma analizzando l’evento con più freddezza a distanza di tempo potremmo cambiare idea. Una situazione che, con ogni probabilità, ci è capitata in più di un’occasione e che ci invita a non abbatterci nemmeno quando pensiamo non ci sia più niente da fare.

Ne sa qualcosa Stefano De Martino, ormai diventato popolare tra il pubblico non solo per il suo amore tormentato con Belen Rodriguez (i due da poco hanno avuto l’ennesimo ritorno di fiamma), ma anche per una carriera che gli sta regalando non poche soddisfazioni. Il quadro attuale, però, avrebbe potuto essere ben diverso se la fortuna, che non guasta mai, non avesse giocato a suo favore.

Stefano De Martino e quella circostanza che gli ha stravolto la sua vita

A distanza di anni dal suo esordio in Tv, Stefano De Martino può essere certamente considerato uno dei personaggi più amati del pubblico. Gran parte del merito è certamente della sua semplicità, che è rimasta la stessa degli esordi. Lui, infatti, non ha mai nascosto di venire da una famiglia umile e di non avere avuto mai timore di fare sacrifici per realizzare il suo sogno: diventare un ballerino.

La svolta è arrivata grazie al provino di “Amici”, ma anche a quel momento non è arrivato a cuor leggero. Era stato lui stesso tempo fa a raccontare un clamoroso retroscena: “Mi servivano i soldi per arrivare a Roma in treno – aveva detto ospite di ‘C’è posta per te’ -. Sono andato al Monte dei Pegni a pignorare due catenine d’oro. Non posso dimenticare la grande sofferenza che mio padre ha provato in quel momento. Per un padre non può che essere un dolore enorme non poter dare a un figlio quello di cui ha bisogno”.

Una volta arrivato nella capitale i problemi sono stati risolti? Stefano ha evidentemente superato quella selezione, ma gli intoppi non sono mancati. Solo ora emerge un retroscena davvero clamoroso, che conferma come il destino abbia giocato a suo favore.

A Cinecittà, infatti, lui è approdato il 15 aprile 2009, periodo in cui le temperature erano decisamente elevate pur essendo primavera. Prima che arrivasse il suo turno è lui è stato costretto a stare in coda per ore insieme ai suoi coetanei e ha avuto un malore. Tutto questo lo ha spinto a dover rinunciare a quel casting. Una scelta dolorosa, visto quanto lui volesse mettersi in mostra in quell’occasione.

La sua determinazione, caratteristica che il pubblico ha imparato a conoscere, lo ha spinto però a non mollare. Pur sapendo di poter andare incontro a un rifiuto, ha richiesto di potersi presentare a una data successiva. La sua domanda è stata accolta, come ha svelato uno dei redattori con un post su Instagram: “De Martino Stefano il 15 si è sentito male a Cinecittà, vuol venire il 22?“. E la storia conferma come tutto alla fine sia andato per il meglio.