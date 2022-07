Flavio Briatore, avete mai visto dove vive? La sua villa sembra un vero castello

Flavio Briatore è uno degli imprenditori più noti, nonché uno dei più ricchi. Il suo stile di vita lussuoso non poteva che comprendere una villa altrettanto sfarzosa.

La svolta nella carriera di Flavio Briatore è arrivata con il suo avvicinamento al mondo della Formula 1 che, per lui, ha sempre rappresentato un “business”, piuttosto che un semplice “sport”.

Presto è passato dall’essere il direttore commerciale della scuderia Benetton al diventarne il direttore esecutivo. Nel 2001 la Benetton è stata venduta alla Renault e l’imprenditore è stato nuovamente scelto come direttore esecutivo.

Briatore è anche proprietario di diversi locali di lusso. Tra cui il Billionaire di Porto Cervo e Dubai, il Twiga ed il suo nuovo progetto, Crazy Pizza. Quest’ultimo si è trovato al centro di accese polemiche per via degli elevati prezzi nel menù. L’imprenditore non è estraneo alle critiche e, negli scorsi giorni, è intervenuto sui social network difendendo la sua attività.

Briatore, nel corso degli anni, ha attirato anche l’attenzione della cronaca rosa per via della sua vita sentimentale. Negli anni ottanta è stato sposato con Marcy Schlobohm, ex modella ed imprenditrice. Mentre tra il 1998 ed il 2003 ha avuto una relazione con la top model Naomi Campbell.

Dopo aver avuto una storia con un’altra celebre top model, Heidi Klum – dalla quale è nata una figlia mai riconosciuta dall’imprenditore – Briatore ha celebrato le nozze con Elisabetta Gregoraci nel 2008. La coppia ha dato alla luce Nathan Falco, prima di separarsi nel 2017.

La villa a Montecarlo

Il successo di Flavio Briatore non si ferma all’Italia: è uno degli imprenditori più conosciuti in tutto il mondo. Secondo le fonti, il suo patrimonio è di 200 milioni di dollari, rendendolo uno degli uomini più ricchi.

Il suo stile di vita lussuoso non poteva che comprendere una casa altrettanto sfarzosa. Scopriamo dove abita il celebre imprenditore.

La casa di Briatore si trova a Montecarlo, nel Principato di Monaco. Si tratta di una villa a più livelli, circondata da un meraviglioso giardino. L’imprenditore mostra spesso la sua abitazione sui social network e, dalle fotografie, è possibile farsi un’idea dello spazio interno.

Opere d’arte ed arredi estremamente costosi, stucchi alle pareti, con tanto di una palestra personale e di un ufficio al cui interno è possibile notare un quadro di Botero. Dal piano terra una scala monumentale porta ai piani superiori: la casa di Briatore, più che una villa, sembra un vero castello.