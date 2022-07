Il tuo smartphone si surriscalda? Ecco le soluzioni infallibili per non “buttare” il telefono

I cellulari possono surriscaldarsi per vari motivi. Ma con questi consigli non rischierete di “perdere” il vostro telefono

E’ un problema che spesso notiamo soprattutto in questa stagione estiva appena iniziata. Ma non dipende (solo) dalle alte temperature. Sono infatti diversi i motivi per i quali i nostri smartphone si surriscaldano. Oggi faremo una breve carrellata dei problemi, ma, soprattutto, vi daremo qualche consiglio che riteniamo possa essere utile.

Come dicevamo, infatti, i cellulari possono surriscaldarsi per esempio per un uso intensivo o per un numero eccessivo di app attive. Molto più grave, invece, l’esistenza di un malware. Questo tipo di problematiche si riscontrano soprattutto nei dispositivi Android, mentre quelli iOS non hanno questo tipo di problema essendo immuni ai virus.

La motivazione principale, però, potrebbe risiedere nella batteria che, come sappiamo nei telefoni moderni, è agli ioni di litio. Una tecnologia che rilascia calore mentre genera elettricità. Così si spiegherebbe, per esempio, il fatto che il telefono si surriscaldi quando il cellulare è in carica. Anche se in quel caso vi suggeriamo di controllare anche il caricabatterie.

Come dicevamo, il problema può presentarsi in qualsiasi stagione dell’anno ma, esattamente come gli esseri umani, anche il nostro telefono può “soffrire” il caldo. Per cui lasciarlo sotto il sole in spiaggia o nell’automobile infuocata in un parcheggio senza riparo può causare o acuire i problemi.

Come raffreddare il telefono

Fin qui i problemi. Ma vi avevamo promesso di darvi qualche consiglio per risolvere la situazione. Come prima cosa vi suggeriamo di rimuovere la custodia, se presente, per rilasciare il calore che si è accumulato. Ovviamente – e questo vale soprattutto nella stagione estiva – è comunque utile spostare il telefono in un luogo più fresco.

Con riferimento, invece, alle soluzioni che riguardano i software, una scelta utile può essere quella di attivare la modalità aereo per qualche minuto. Questo in modo tale che si disabilitino le funzioni che consumano la batteria. Spesso, infatti, il motivo per cui si surriscalda il telefono è dovuto al consumo di energia.

E le app, come sappiamo, consumano energia. Un buon modo di ridurre le problematiche può essere anche quello di installare un software che si occupi della pulizia dei file spazzatura. Ossia quei file inutili che, però, sono letali per la velocità e la temperatura del nostro smartphone.

Da ultime, invece, vi consigliamo di non tenere una luminosità troppo elevata per lo schermo (questo è sconsigliato anche per la nostra vista). E, infine, il sano riavvio del telefono che, come sappiamo, spesso è la panacea di tutti i mali.