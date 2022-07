Pierfrancesco Favino sapete chi è la moglie? Anche lei è un attrice bellissima e famosissima

Pierfrancesco Favino è sicuramente uno dei migliori attori in circolazione al momento. La sua fama é a livello mondiale, ma non tutti sanno che la donna che gli sta accanto ormai da tantissimi anni é famosissima quasi quanto lui. Una famiglia gli attori talentuosi conosciuti al livello nazionale ed internazionale.

Il debutto sul piccolo schermo di Pierfrancesco Favino è avvenuto a metà degli anni ’90, ma da quel momento la sua ascesa verso l’olimpo della cinematografia è stata vertiginosa. Un attore dalle mille potenzialità che riesce a rivestire qualsiasi ruolo gli venga proposto.

Pierfrancesco Favino, uno degli attori italiani più celebri del momento

È stato il protagonista di molti film della commedia italiana e ha interpretato ruoli drammatici in pellicole impegnate. Il suo talento per la recitazione è indiscutibile e negli anni gli ha fatto conquistare innumerevoli riconoscimenti importantissimi. Ha vinto tre David di Donatello, quattro Nastri d’argento e due Globi d’oro.

La sua produzione é sempre attiva e solo nell’ultimo anno lo abbiamo visto come attore principale di due film dallo straordinario successo, Corro da te e Nostalgia. Soprattutto per quest’ultimo lavoro, Favino ha studiato la sua parte leggendo prima il libro di Ermanno Rea. Il regista del film gli aveva chiesto di studiare la trama poiché aveva intenzione di proporgli la parte di Felice Lasco, il protagonista.

La moglie, Anna Ferzetti, un’attrice dal talento straordinario

Favino dunque, è uno degli attori più importanti della cinematografia contemporanea, ma sua moglie non è da meno. Anna Ferzetti, la compagna di vita dalla quale ha avuto due figlie, Greta e Lea, è una donna straordinaria che lavora con dedizione e successo nel mondo della recitazione.

La sua più grande passione è sempre stata il teatro anche se è stata impegnata numerose volte in produzioni televisive. Ha lavorato con nomi importanti del calibro di Sergio Leone, Antonioni e Soldati. Durante la sua gavetta, la Ferzetti ha studiato danza, musical e cinema a Vienna; la sua prima apparizione televisiva é stata nel film Stiamo bene, ma successivamente l’abbiamo potuta apprezzare tra i personaggi del Maresciallo Rocca quattro, il commissario Rex, Ultimo, Pane e libertà, Tredicesimo apostolo, Donne in panchina, tutte serie televisive dallo straordinario successo.

Anna ha raccontato di essere stata spinta dal suo compagno, che tra l’altro non ha mai sposato, verso la carriera di attrice. I due si sono conosciuti quando lei aveva appena ventun’anni ad una festa organizzata da amici comuni. L’incontro è stato del tutto casuale e simpaticamente maldestro. Favino racconta di averle pestato il piede e per scusarsi avere avuto la possibilità di chiacchierare con lei. Da quel momento non si sono più lasciati e oggi formano una famiglia felice e realizzata professionalmente.