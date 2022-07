Carmen Di Pietro, altro che “L’isola”: il suo terrore più grande è un altro | Una vera fobia

Carmen Di Pietro si è messa a nudo raccontando della sua più grande paura: la showgirl ha vissuto un momento di terrore che ha condizionato la sua vita per anni.

Carmen Di Pietro – nome d’arte di Carmela Tonto – è stata una dei protagonisti dell’ultima edizione de “L’Isola dei famosi”, alla quale ha partecipato insieme al figlio Alessandro.

La showgirl è salita alla ribalta negli anni ottanta, debuttando prima come modella e poi come attrice nel film “Delizia”. Negli anni novanta si è guadagnata una grande popolarità recitando nei film “Ossessione fatale”, “Belle da morire”, “Abbronzatissimi” e “Paparazzi”.

In quest’ultimo ha interpretato se stessa insieme al marito Sandro Paternostro, celebre corrispondente Rai. La coppia ha celebrato le nozze nel 1998, dopo cinque anni di fidanzamento.

Nonostante fossero stati coinvolti in diverse polemiche per via della notevole differenza di età – Carmen aveva 33 anni mentre il compagno ne aveva 76 – la showgirl è sempre stata sicura della sua scelta. Oggi continua a sentirsi sposata “in eterno” con Sandro, deceduto nel 2000.

Nel 1994 Carmen è approdata in televisione nelle trasmissioni “Le sfumature d Ippoliti” e “Spazio Ippoliti”. La showgirl ha conquistato tutti con il suo carattere ironico e sincero, unito al suo fascino, diventando uno dei volti più noti delle reti Mediaset e Rai.

A partire dallo scorso anno è entrata nel cast de “Avanti un altro”, all’interno del “salottino” del quiz nel ruolo della “poetessa”. Mentre negli ultimi mesi è stata una concorrente de “L’Isola dei famosi”, a distanza di 18 anni dalla sua ultima partecipazione.

La confessione della showgirl sulla sua fobia

La carriera di Carmen Di Pietro è stata segnata da un episodio finito con l’influenzare la sua vita per anni. La showgirl ha vissuto un momento di terrore in seguito ad un imprevisto.

“Tutto iniziò quando andai a Milano per il programma ‘L’Italia sul 2′” ha spiegato in un’intervista. Quel giorno, a causa di un guasto al treno che aveva preso, è rimasta bloccata in galleria. A quel punto hanno avuto inizio gli attacchi di panico.

Così Carmen ha scoperto di soffrire di claustrofobia: “Stiamo parlando di qualcosa che ti condiziona la vita” ha spiegato. La paura di trovarsi in luoghi affollati ha intaccato anche il suo lavoro per molto tempo.

La showgirl, fortunatamente, è riuscita a superare la fobia. “Forse è stato terapeutico anche il GF Vip lo scorso anno” ha affermato, spiegando di avere affrontato il terrore del confessionale.

Ora Carmen si sente “rinata”: ha ricominciato a viaggiare, prendere l’ascensore e, soprattutto, ha ritrovato la serenità.