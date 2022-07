Valerio Mastandrea e Marco Giallini, gli attori non sono solo colleghi | Tra loro c’è molto di più…

Gli attori Valerio Mastandrea e Marco Giallini sono tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano. Ad unirli non è solamente la carriera comune: c’è molto di più.

Il primo, dal suo esordio nelle trasmissioni “Maurizio Costanzo Show” e “Quelli che… il calcio” ad oggi, è stato premiato con quattro David di Donatello per i film “La prima cosa bella”, “Gli equilibristi”, “Viva la libertà” e “Fiore”.

Il suo debutto come attore risale agli anni novanta. Nel 1994 ha recitato nel film “Ladri di cinema”, per poi raggiungere la notorietà con il film “Palermo Milano – Solo andata”. Ma oltre alla recitazione, Mastandrea nel 2005 ha debuttato come regista con il cortometraggio “Trevirgolaottantasette”.

Giallini, da parte sua, si è avvicinato al mondo dello spettacolo all’età di 22 anni grazie alla scuola teatrale “La Scaletta”. Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto negli anni ottanta, con alcuni comparsate. Ha ottenuto il suo primo ruolo importante nel 1995, nel film “L’anno prossimo vado a letto alle dieci”. Mentre ha recitato per la prima volta nel ruolo di protagonista nel film “L’odore della notte”, insieme a Mastrandrea.

Premiato con tre Nastri d’argento per i film “ACAB – All Cops Are Bastards”, “Tutta colpa di Freud” e “Perfetti sconosciuti”, oltre alla carriera di attore si è dedicato a quella di conduttore. L’anno scorso è approdato in Rai, con lo show “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello.

Amici da quasi trent’anni

Entrambi romani, tifosi sfegatati della “magica”, amati dai fan per la loro ironia, Giallini e Mastandrea si conoscono dagli anni novanta. Hanno recitato insieme in film come il sopracitato “L’odore della notte” ma anche “Barbara”, “Il siero della vanità”, “Ogni maledetto Natale”, “Perfetti sconosciuti” e “The Place”. Ma oltre ad essere colleghi, i due sono grandissimi amici.

“Con Giallini ci conosciamo dal lontano dicembre 1994” ha affermato Mastandrea in un’intervista durante il late night show “E poi c’è Cattelan”. “Non so se fosse dicembre ma sicuramente era il ’94. Lui, essendo innamorato, si ricorda anche il mese, come le fidanzate” ha replicato con sarcasmo Giallini.

Nel corso degli anni la loro amicizia si è fatta sempre più forte, tanto che Mastandrea è stato scelto come padrino di Rocco, primogenito del collega: i due sono diventati una delle coppie cinematografiche più amate.