Vuoi dimagrire per l’estate? Ecco come fare mangiando i cibi che accelerano il metabolismo

L’obesità infantile e adolescenziale ha un impatto importante in Italia. E la patologia rimane anche da adulti. Ecco come prevenire

Dimagrire mangiando? E’ possibile. Non prendeteci per pazzi, ma seguendo una dieta corretta è possibile non “fare la fame” per perdere peso. Vi sono infatti alcuni cibi che accelerano il nostro metabolismo, quindi, pur alimentandoci, potremmo comunque rimanere in forma. Ecco quali sono.

In Italia a dieci anni, un terzo dei bambini ha problemi di peso: il 20% è in sovrappeso e il 10% soffre di obesità. Il nostro Paese, quindi, si sta uniformando sempre di più a standard e cifre che eravamo abituati a leggere in relazione a nazioni con altre tradizioni alimentari. Quelle anglosassoni su tutte. Ma è frutto della globalizzazione.

L’obesità infantile e adolescenziale ha un impatto importante sullo stato patologico a lungo termine e sulla mortalità dei più giovani in tutto il mondo. Nella maggior parte dei casi, questa condizione persiste dall’adolescenza all’età adulta, associandosi a ipertensione, alterato metabolismo del glucosio e disagio sociale.

Nel nostro Paese, inoltre, una persona su 800 di età compresa tra i 0 e i 18 anni è interessata dal diabete tipo 1, tipico dell’età pediatrica. Quindi è fondamentale curare l’alimentazione, fin dalla tenera età, per non ritrovarsi poi con problemi di salute ben più gravi rispetto al girovita che non ci soddisfa. Ecco, quindi, alcuni cibi che accelerano il nostro metabolismo.

I cibi che accelerano il metabolismo

Lo abbiamo già nominato in diversi momenti, ma diamo preliminarmente una breve definizione di metabolismo: è l’insieme delle trasformazioni chimiche che si dedicano al mantenimento vitale all’interno delle cellule degli organismi viventi. Può anche riferirsi a tutte quelle reazioni chimiche che avvengono negli organismi viventi, incluse la digestione e il trasporto di sostanze all’interno delle cellule e tra cellule differenti. Dalla velocità di questo processo dipende anche il nostro dimagrimento o la tendenza a non ingrassare.

Ebbene, al di là delle doti di natura, vi sono dei cibi che contribuiscono ad accelerarlo e, quindi, a farci rimanere in forma. Ecco quindi una breve carrellata di alimenti che possono aiutarvi a tenere a risveglire il vostro metabolismo, soprattutto ora che la prova costume incombe.

Partiamo dalle uova. Sono ricche di proteine, ma hanno un livello basso di grassi e calorie. Non è un caso, infatti, che siano alla base della alimentazione degli sportivi. Ricordate la scena in cui Rocky beveva un numero importante di uova crude prima di allenarsi?

Importanti anche noci e semi, in generale la frutta secca. Ci dà le energie di cui abbiamo bisogno e, peraltro, dà un senso di sazietà che limita la nostra fame. Non l’avreste mai detto, ma anche il peperoncino è molto utile: in generale i cibi piccanti, grazie alle loro qualità termogeniche, regolano il nostro metabolismo. Infine, una bevanda che, soprattutto in questa stagione, può darci sollievo se bevuta fresca: il tè verde. E’ anche ricco di antiossidanti, quindi combatte l’invecchiamento precoce delle nostre cellule.