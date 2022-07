Andrea Delogu: “Sono maledetta e intellettuale” | La foto sexy che confonde la vista

Uno degli ultimi post è, come sempre, molto interessante e stuzzicante. Andrea sa sorprenderci sempre…

La apprezziamo molto per la sua bellezza, ovviamente. Ma anche per la sua bravura professionale. E, soprattutto, per la sua capacità di sorridere alla vita, nonostante la sua vita non sia stata affatto facile Andrea Delogu ci fa sorridere e ci sorprendere sempre tramite il proprio profilo Instagram. Lo fa tramite sua avvenenza, ma anche tramite la sua inventiva e simpatia. E lo fa anche stavolta.

Di origini sarde, oggi appena 40enne, Andrea ha già una carriera quasi ventennale nel mondo della televisione. Iniziò tutto nel 2002, con la partecipazione come concorrente a “Veline”. Poi l’esperienza come ballerina a “Mai dire domenica”.

Ben presto, però, la sua carriera vira, dall’aspetto fisico, Andrea punta molto alla sua interiorità, alla sua qualità intellettuale. E così la troviamo commentatrice e giurata in svariati programmi. Da “Sanremo Giovani” all’Eurovision. Ha condotto anche il Premio Campiello e “La Vita in diretta Estate”.

Insomma, la carriera di Andrea è in ascesa. E tutto questo è una “favola” per come tutto iniziò. Andrea Delogu l’ha raccontato in un romanzo di enorme successo, “La collina”, uscito nel 2014.

Nei primi anni di vita cresce all’interno della comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. “La collina” è proprio quella di San Patrignano. La sua storia è narrata anche nella docu-serie del 2020 di Netflix “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”.

Tuttavia, Andrea Delogu non ha mai colpevolizzato i suoi genitori e le loro debolezze. “Con la droga hanno colmato dei vuoti” ha detto in un’intervista. Ma continua a voler loro bene. Come una figlia dovrebbe fare.

La foto che confonde la vista

Non una vita semplice, dunque, quella di Andrea. Alle spalle, anche un matrimonio ormai sfumato con Francesco Montanari, “Il Libanese” della fortunata serie televisiva “Romanzo Criminale”. Nonostante ciò, però, Andrea Delogu non ha mai perso la voglia di mettersi in gioco professionalmente e di vivere la vita al massimo.

La sua carriera, infatti, continua a regalarle soddisfazioni. Dal 2018 conduce su Radio2 “La Versione delle Due”, dal lunedi al venerdi dalle 14 alle 16 con Silvia Boschero. Il programma ha vinto il Diversity Award 2021. Ma anche nella vita privata, la bella Andrea non perde occasione di mostrarci la propria voglia di vivere intensamente.

Lo fa soprattutto tramite i social, dove condivide momenti di vita personale e professionale. Uno degli ultimi post è, come sempre, molto simpatico e stuzzicante. Si tratta di diverse foto pubblicate dalla bella rossa.

La prima, assolutamente non trascurabile, è una sorta di zoom sul suo lato B (che apprezziamo molto. Andrea è impegnata in un set fotografico a bordo piscina: “Sono maledetta e intellettuale” scrive. Ma se scorrete le varie foto troverete un effetto prospettiva, dove nella prima immagine qualcuno scatta una foto ad Andrea, nella seconda qualcuno scatta una foto a chi sta scattando una foto ad Andrea. E così via. Vi siete un po’ confusi, dite la verità…