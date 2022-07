Francesco Facchinetti: “Ha rischiato di morire” | Drammatica esperienza per il famoso dj

Amato dal pubblico della televisione per il suo stile scanzonato, per la sua capacità di mettere di buon umore. Ma questa volta…

Sempre caciarone e sorridente. Il suo entusiasmo è coinvolgente e va ben oltre la sua musica. Stiamo parlando di Francesco Facchinetti. Questa volta, però, c’è davvero ben poco da ridere. Il suo racconto è a dir poco drammatico.

Oggi 42enne, nato a Milano, Francesco Facchinetti è un conduttore televisivo, cantante, disc jockey, imprenditore e agente dello spettacolo italiano, occasionalmente attore e doppiatore di film d’animazione. Dagli esordi della carriera fino al 2006 era noto con l’appellativo DJ Francesco. Dall’uscita della canzone “Non cado più” per un breve periodo si è fatto chiamare semplicemente Francesco.

Nasce da una famiglia inserita nel mondo della musica e del jet set. E’ infatti figlio del tastierista e cantante dei Pooh Roby Facchinetti e dell’allora compagna Rosaria Longoni, fratello minore da parte di padre della stilista Alessandra.

Claudio Cecchetto, con gli autori Davide Primiceri e Alberto Rapetti, lo lancia come cantante. Ascoltando la sigla di un programma, i tre chiedono a Francesco di trasformarla in una canzone e nasce “La canzone del capitano”, primo singolo di DJ Francesco che diventa il tormentone dell’estate 2003 ed è premiato con il doppio disco di diamante ed è a oggi il singolo più venduto del XXI secolo in Italia. Con il secondo singolo “Salta”, DJ Francesco viene nominato agli Italian Music Awards 2003 come “rivelazione dell’anno”.

Il dramma di Francesco Facchinetti

Nonostante questi successi, negli anni la sua carriera ha virato più sulla televisione che non sulla musica. E’ stato infatti inviato di “Striscia la notizia”, de “L’isola dei famosi”, di “Quelli che il calcio…”, nonché giudice de “Il cantante mascherato”.

Personaggio molto amato dal pubblico della televisione per il suo stile scanzonato, per la sua capacità di mettere di buon umore. Non si direbbe, dunque, che nella vita di Francesco Facchinetti vi sia anche un episodio così doloroso. Nel 2011 nasce la sua prima figlia, avuta con Alessia Marcuzzi. Nel 2014 e nel 2016 nascono i figli avuti insieme con Wilma Helena Faissol, con cui si è sposato nel 2014 con rito civile a Mariano Comense.

Proprio la figlia di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol, Lavinia, è stata protagonista di un drammatico incidente qualche tempo fa. La moglie del dj ha voluto condividere con i fan il ricordo del drammatico episodio. La piccola Lavinia – Bibi, come la chiamano affettuosamente i suoi genitori – è stata vittima di una caduta durante una discesa di sci.

“Abbiamo quasi perso la Livi” ha detto sui social Wilma Helena Faissol. “Ha rischiato di morire” ha aggiunto. Una discesa incontrollata che ha portato poi la piccola a essere trasportata in barella: “Mi ricordo di avere pensato ‘Come minimo si spacca tutto, come minimo si spacca il bacino, si spacca il femore’ e veramente, veramente ho pensato ‘forse muore’“ il ricordo. Fortunatamente solo un grande spavento per Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol.