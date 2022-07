Matrimonio Francesca Pascale e Paola Turci: così Berlusconi si “vendica” con l’ex

Sarà casuale la tempistica? Evidentemente per il Cavaliere la vendetta non è un piatto che va servito freddo…

Paola Turci e Francesca Pascale, come da programma, hanno detto sì nel pomeriggio del 2 luglio a Montalcino (Siena). La notizia ha fatto il giro del web e le due si sono dette felicissime della loro unione. Ma la vendetta è dietro l’angolo…

Il rito per l’unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune della cittadina del Senese famosa per il suo pregiato Brunello. A celebrare il sindaco Silvio Franceschelli. Una ventina di minuti la durata della cerimonia, molto intima: circa 25 gli invitati compresi i 4 testimoni, nessun vip. La coppia è arrivata nella piazza dove ha sede Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar bianca, ad attenderle una folla di curiosi.

Entrambe in pantaloni e bianco, Francesca Pascale indossava un blazer, Paola Turci una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato. Alla fine della cerimonia, come di consueto per le celebrazioni di unioni, il Comune ha regalato alla coppia una medaglia e una magnum di Brunello. Festa poi di matrimonio al vicino Castello di Velona.

Da tempo, Paola Turci e Francesca Pascale avevano annunciato il loro rapporto. Entrambe, da sempre, sono strenue difensori dei diritti dei gay e del mondo LGBT. Come sappiamo, Francesca Pascale ha un ex molto importante. E che ex! Parliamo, chiaramente, di Silvio Berlusconi, proprietario di Mediaset, ex presidente del Milan, ma, soprattutto, per diverse molte presidente del Consiglio dei Ministri. Il cavaliere si è “vendicato” subito della ex…

La “vendetta” di Silvio

Proprio nei giorni dell’unione tra Francesca Pascale e Paola Turci, infatti, l’ex premier ha messo in atto una “vendetta”. Sarà casuale la tempistica? Evidentemente per il Cavaliere la vendetta non è un piatto che va servito freddo… E’ in vendita la lussuosa villa che Silvio Berlusconi ha acquistato nel 2015 a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza non lontano da Arcore, per Francesca Pascale.

La notizia, sino ad ora mantenuta nel massimo riserbo, è circolata nelle ore in cui l’ex compagna del leader di Forza Italia si è sposata con la cantante Paola Turci. A riferirlo è stato il Corriere della Sera, che cita il Giornale di Merate. Villa Maria, circa 1.500 metri quadrati circondati da un magnifico parco di 30.000 metri quadrati, era l’ultimo simbolico legame tra Berlusconi e Pascale, che era rimasta ad abitarci anche dopo la fine della relazione con l’ex premier ma che ormai non si vede in paese da tempo.

Top secret il prezzo richiesto per cedere l’immobile, che era stato acquistato per 2,5 milioni di euro e poi sottoposto a una importante ristrutturazione da Magnano & Partners, che lo ha dotato delle “migliori tecnologie in ambito impiantistico – si legge sul sito internet dello studio di progettazione – quali ad esempio l’installazione di un pavimento galleggiante fotovoltaico”.