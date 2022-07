Melissa Satta, una bellezza da perdere la testa: boom di like per il costume minuscolo che copre poco

Ora, con la stagione calcistica sospesa, Melissa si gode le meritate vacanze. E noi, invece, ci godiamo le sue bellissime foto

Qualcuno, tra i tanti commenti, le dice: “Sei sempre la più bella, non c’è niente da fare”. E, in effetti, è difficile non essere d’accordo con l’utente. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Melissa Satta è più bella che mai. Ve ne proponiamo una diteci cosa ne pensate…

Una showgirl famosa e apprezzata, Melissa Satta. Nota per il suo lavoro in televisione, fin da giovanissima. Ma anche per la sua vita fuori dagli studi televisivi, che ha sempre attirato l’attenzione dei paparazzi e, quindi, dei fan, che la seguono con grande passione e affetto.

Nella sua vita, diverse le relazioni famose. La prima con il tronista Daniele Interrante tra il 2003 e il 2006. Tra il 2006 e il 2011 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Ed è poi rimasta nel mondo del calcio, dato che nel novembre 2011 ha allacciato una relazione con Kevin-Prince Boateng. Talento (mai totalmente espresso), che ha girato diverse squadre e che in Italia ha fatto le cose migliori con la maglia del Milan

Il 15 aprile 2014, a Düsseldorf, è nato il loro primo figlio Maddox Prince Boateng. Si sono sposati il 25 giugno 2016 a Porto Cervo e separati nel gennaio 2019, per poi tornare insieme nel luglio 2019. Dopo un periodo di separazione, la coppia ha interrotto definitivamente la relazione nel dicembre 2020. Per anni i due hanno formato una delle coppie più fashion del panorama. Ma la loro relazione è ormai alle spalle.

Nonostante l’amore per il piccolo Maddox, sembra che i rapporti tra Melissa e Kevin Prince non siano idilliaci. Ma la showgirl non ha mai nascosto la sua voglia di rifarsi una famiglia, non lasciando Maddox figlio unico. Melissa Satta, quindi, ha superato momenti anche non semplicissimi. Ma adesso è legata a Mattia Rivetti, con cui è felice. Mattia non ha nulla a che vedere con il passato e con il mondo dello spettacolo. Rivetti, infatti, è un giovane imprenditore. È il nipote del fondatore della Sportswear Company, che include il marchio Stone Island.

Bellissima in spiaggia

Melissa è una delle showgirl più note della televisione italiana. La sua carriera si lega inevitabilmente alla sua esperienza come velina nel popolare programma “Striscia la notizia” di Antonio Ricci. Nell’ultima stagione l’abbiamo vista in scena nel “Club” condotto da Fabio Caressa su Sky la domenica sera, dopo la fine del posticipo della serie A.

Ora, però, con la stagione calcistica sospesa, Melissa si gode le meritate vacanze. In spiaggia, ovviamente. E, infatti, la nostra sarda del cuore è bellissima in riva al mare, con il suo bikini arancione e nero che ne esalta le forme.

I fan non possono che apprezzare la foto che Melissa pubblica e che noi vi proponiamo. Il post su Instagram, infatti, supera abbondantemente i 50mila like. In attesa della nuova stagione calcistica, quella estiva è appena cominciata. E sicuramente ne vedremo delle belle…