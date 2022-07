Wanda Nara, il seno straborda dal top minuscolo | L’incontenibile argentina infiamma il web

Wanda Nara, reduce da un incantevole viaggio nella lontana savana, tornata a casa si rilassa sul divano. Ma la donna non lo fa mai in maniera comune; ogni suo scatto sorprende i follower e l’ultimo é veramente ipnotizzante. In primo piano un seno troppo florido per essere contenuto dal micro top.

La showgirl Argentina, nonché moglie e agente del calciatore Mauro Icardi, é tornata nella sua splendida dimora affacciata sul lago di Como. La sua vacanza è finita ma Wanda sembra sempre godersi ogni singolo istante. Nell’ultima sua immagine é rilassata e serena, ma soprattutto in splendida forma come al solito.

Wanda Nara e Mauro Icardi sempre al centro delle pagine gossip

Sembra assolutamente passato il periodo in cui Wanda Nara e Mauro Icardi sono stati i protagonisti di un intreccio amoroso che ha fatto gridare allo scandalo. Si è parlato di una serie di tradimenti da parte del calciatore nei confronti di sua moglie Wanda seguiti poi da alcuni sfoghi social della showgirl Argentina. Ma con il recente viaggio i due hanno messo a tacere tutte le malelingue e per questo si pensa ad una ritrovata serenità di coppia.

Sono stati continui i post della bella Argentina, che alternava immagini spettacolari del panorama paradisiaco e immagini super sensuali di se stessa durante i molti momenti di relax. Ogni suo scatto era a dir poco provocante e gli outfit erano sempre più ridotti. Le sue splendide forme hanno infiammato più volte il web e i follower aspettavano in trepidante attesa il successivo post della modella.

Mauro Icardi non deve essere affatto geloso visti i contenuti molto spesso hot della pagina social di Wanda, seguitissima da più di 13 milioni di follower. Ogni suo video o serie di scatti riceve centinaia di migliaia di like anche perché spesso riguardano la showgirl Argentina in pose da vera e propria bomba sexy.

L’ultima foto che ha lasciato i follower senza fiato

Nell’ultimo post si ritrae senza filtri, acqua e sapone, ma Wanda risulta sempre di una sensualità fuori dal comune. L’outfit non è neanche uno dei più azzardati, si tratta infatti di una tuta che però è tagliata ad hoc per le forme straripanti della showgirl.

I leggings neri fasciano le gambe perfette di Wanda, ma è il top che la fa da padrone. E’ di una misura ridottissima e il seno straborda! Come al solito il post scatena i fan e riceve tantissimi apprezzamenti.

Wanda commenta la foto dichiarando di sentirsi una leonessa e come darle torto! I suoi capelli come una criniera e il suo sguardo “ruggisce”! Chissà cosa ci riserverà per il prossimo post…