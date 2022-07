Antonella Mosetti, altro che OnlyFans | La sua farfalla in primo piano manda in delirio il web

Antonella Mosetti questa volta si mostra come mamma l’ha fatta. Un gesto forte che ha stupito tutti i suoi fan. La showgirl, imprevedibile, ha pubblicato un post ai limiti della legalità. Un concentrato di sensualità e fascino che ha mandato in tilt il web.

Nonostante abbia compiuto 43 anni, Antonella Mosetti rimane sempre l’iconica bomba sexy che il pubblico conosce fin dagli anni ’90. Molto spesso ama far parlare di sè e attirare le attenzioni del mondo per gossip.

Antonella Mosetti, fin dalla giovane età si fa notare per la sua fisicità

Antonella é nata a Roma nel 1975 e ha iniziato la sua carriera lavorando come modella. Appena maggiorenne viene notata dal pigmalione Gianni Boncompagni che la vuole tra il numerosissimo cast di Non è la Rai.

Proprio in quel periodo la Mosetti diventa una simbolo della trasmissione ed è una delle ragazze più conosciute e apprezzate del programma. Insieme alla bionda Ilaria Galassi, con quella frangetta che le copre maliziosamente parte degli occhi, sa come attirare l’attenzione su di sé e spicca, insieme ad altre poche, tra le tante ragazzine che sgambettano al ritmo di musica.

A vent’anni si sposa con Alessandro Nuccetelli facendosi riprendere dagli operatori di Italia 1. L’evento è stato trattato come un programma televisivo e, addirittura, e stato presentato da un conduttore d’eccezione, Riccardo Rossi.

Dopo l’esperienza a Non é la Rai, ha avuto molte altre occasioni per fare strada nel mondo dello spettacolo. Ha ottenuto un ruolo nel film di Carlo Verdone C’era un cinese in coma, ha co-condotto insieme al re della televisione italiana Mike Bongiorno, Paperissima sprint.

Dopo una piccola parentesi in Rai insieme a Massimo Giletti, nel 2004 torna in Mediaset e conduce il programma di approfondimento del Tg4, Sipario. Quasi tutti ricorderanno la sua partecipazione insieme alla figlia Asia al Grande Fratello vip; in quell’edizione fu grande il clamore intorno ad Asia poiché molti la accusarono di essersi rovinata letteralmente con la chirurgia plastica. Antonella, però, non e stata a guardare e si è battuta anima e corpo per difendere la sua ragazza.

La foto che incanta il web

L’ultima sua uscita, però, e a dir poco sconvolgente. Si ritrae tramite un selfie davanti allo specchio; completamente nuda, avvolta solo da un telo dallo stile gipsy. Il corpo scultoreo è ipnotizzante e, in mezzo al seno, si apprezza un vistoso tatuaggio che evidenzia le forme perfette.

C’è poi la farfallina! Sì perché anche lei, come Belen, ha tatuato proprio lì il simbolo della femminilità e della libertà. Gli utenti avranno passato certamente più di qualche minuto a zoommare sui posti strategici. È praticamente una visione mistica e il web si infuoca.