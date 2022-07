Kim Kardashian, impossibile resistere…una bomba sexy da 10 e lode!

Capelli biondo platino raccolti, occhialoni da sole, davanti allo specchio di un bagno di super lusso e… guardate…

Famosa per il suo pronunciato e desiderato lato B. Ma che sia lato A o lato B, Kim Kardashian è sempre irresistibile. La sua vita di lussi fa invidia alle donne, per il livello di opulenza della showgirl americana, ma fa invidia agli uomini. Beh… non dobbiamo spiegarvi perché…

Personaggio televisivo notissimo, imprenditrice, modella e attrice. E’ diventata famosa per il grande pubblico dopo un sex tape girato nel 2003 con il suo ex fidanzato Ray J, trapelato solo nel 2007. Proprio in quel 2007 in cui diventa protagonista, insieme alla sua famiglia, del reality show “Al passo con i Kardashian”, il cui successo portò alla creazione di alcuni spin-off, tra i quali spiccano “Le sorelle Kardashian a New York” e “Le sorelle Kardashian a Miami”, nonché varie iniziative imprenditoriali. La vita personale dei Kardashian divenne ben presto oggetto di grande attenzione da parte dei media

Da quel momento, un successo di fan ed economico. La rivista Time, nel 2015, l’ha inclusa nella lista delle cento persone più influenti del mondo. Con un guadagno totale superiore ai 53 milioni di dollari è stata il personaggio di un reality più pagato del 2015. Il suo patrimonio ammonta a 900 milioni di dollari. Patrimonio sconfinato. Così come i fan. I suoi milioni di follower su Twitter e Instagram la mostrano immersa nel lusso e nell’opulenza. Il suo patrimonio ammonta infatti ad oltre 900 milioni di dollari.

Kim Kardashian esagerata

In generale, la vita personale dei Kardashian divenne ben presto oggetto di grande attenzione da parte dei media. Per dare il senso della grandezza del suo successo, ha realizzato una serie di prodotti legati al suo nome tra cui, nel 2014, un gioco per cellulare, Kim Kardashian: Hollywood, una linea di abbigliamento e di prodotti di bellezza e nel 2015 un libro fotografico. Anche la sua relazione con Kanye West ha ricevuto una significativa copertura mediatica. La coppia si è sposata nel 2014 a Firenze, terminando la loro relazione nel 2021.

Dicevamo, quindi, della vita dorata e luccicante di Kim Kardashian. Luccicante proprio come il completo reggiseno e slip che la bella showgirl mostra in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Inutile sottolineare quanto la bella Kim sia seguita sui social e quanto i suoi fan aspettino ogni suo scatto.

Qui Kim non mette in mostra il suo proverbiale lato B, ma è ugualmente un bel vedere. Capelli biondo platino raccolti, occhialoni da sole, davanti allo specchio di un bagno di super lusso. E il resto lo fanno le sue forme. What else?