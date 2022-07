LDA, il figlio di Gigi D’Alessio racconta la sua sofferenza | Un momento veramente duro per il cantante di Amici

La confessione di LDA, figlio del celebre Gigi D’Alessio, ha lasciato gli spettatori senza parole. Il cantante non è riuscito a trattenere l’emozione e si è aperto raccontando della sua sofferenza.

La notorietà per LDA – nome d’arte di Luca D’Alessio – è arrivata con il suo ingresso nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”.

Figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, ha deciso di seguire le orme del padre tuffandosi nel mondo della musica.

LDA, la voglia di affermarsi e distinguersi dal padre

Nato a Napoli nel 2003, Luca D’Alessio ha iniziato ad interessarsi alla musica da bambino, grazie al padre.

Nel 2017 si è fatto conoscere con il singolo “Orizzonte” realizzato in collaborazione con Il Mago. Successivamente ha pubblicato la sua prima canzone, “Resta”, ed ha collaborato con il padre nella realizzazione del brano “Buongiorno”.

Il cantante ha deciso di usare il nome d’arte LDA per mascherare il suo cognome “celebre” e distinguersi da Gigi. “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi” ha spiegato Luca in un’intervista.

L’anno scorso LDA è entrato nella scuola di “Amici d Maria De Filippi” con l’intenzione di far diventare Gigi “il padre di”, invertendo i ruoli. Durante il suo percorso è stato molto messo alla prova ed ha sempre cercato di dimostrare di non essere mai stato raccomandato e di avere uno stile proprio, lontano dalle influenze del padre.

La confessione ad “Amici”

LDA è diventato uno dei concorrenti più amati del talent show. È riuscito a conquistare il pubblico e, all’inizio dell’anno, il suo singolo “Quello che fa male” è stato certificato Disco di Platino.

Nel corso della sua avventura, Luca si è aperto in diverse occasioni con delle rivelazioni personali, mostrando una grande forza e sensibilità. Nonostante le aspettative, non è detto che la vita di un figlio d’arte debba essere necessariamente “semplice”. L’artista ha rivelato di aver sofferto molto per via della separazione dei genitori. Inoltre ha raccontato di soffrire di attacchi di panico, nella speranza di incoraggiare altri ragazzi e ragazze a parlare della loro salute mentale con i genitori.

LDA ha raccontato della sofferenza che ha segnato la sua infanzia. La confessione del cantante è arrivata in occasione del periodo natalizio. I concorrenti hanno ricevuto dei regali da parte dei loro famigliari e Luca non è riuscito a trattenere l’emozione dopo aver visto il suo Azzurrino.

Questo è il nome del pupazzo che ha un importante valore sentimentale per l’artista. “Mi venne regalato quando mi operai da bambino, avevo una cosa abbastanza grave” ha spiegato, visibilmente commosso. All’epoca, Azzurrino gli ha tenuto compagnia mentre si trovava in sala operatoria, facendolo sentire un po’ più al sicuro.