Matteo Berrettini, già pronto per rientrare in gioco! Il suo allenamento scalda l’atmosfera

Matteo Berrettini, sui campi conosciuto come the Hammer, é uno dei più grandi tennisti del momento. E’ proprio di pochi giorni fa la notizia del suo improvviso ritiro a Wimbledon a causa dell’infezione da Covid, ma Matteo è già pronto per rientrare in pista e si mostra così a tutti i suoi fan.

Il tennista romano é già nelle classifiche regionali e nazionali da parecchi anni. Nato sportivamente al circolo della Corte dei Conti, é poi diventato una delle punte di diamante del circolo Canottieri Aniene di Vincenzo Santopadre che è attualmente il suo allenatore.

La rapida scalata di Matteo berrettini verso le vette del successo

A soli 21 anni, Matteo Berrettini entra di diritto nella classifica ATP, la più prestigiosa per il mondo del tennis, dove vengono registrati esclusivamente i primi 300 tennisti al mondo. Solo un anno dopo riesce a scalarla e a piazzarsi tra i primi 100, ottenendo così la prima convocazione nazionale per partecipare al prestigioso torneo della Coppa Davis.

Grazie al suo costante allenamento e alla sua tenacia, unito al grande talento naturale, riesce a farsi strada fra i più grandi e nel 2019 sbarca all’Open di Francia già in ventinovesima posizione tra i più grandi tennisti mondiali. Inizia la sua grande carriera calcando i campi più prestigiosi come Wimbledon, gli Us open dove nel 2019 arriverà in semifinale

Il suo terreno preferito è sicuramente l’erba e lo dimostra nel 2021 quando riesce ad arrivare in finale a Wimbledon perdendo, con onore, di fronte a sua maestà Novak Djokovic. Berrettini comunque mantiene salda la sua posizione tra i più grandi del pianeta anche se, forse anche a causa del suo forzoso ritiro a Wimbledon, oggi è fuori dalla top ten e ricopre l’undicesima posizione.

Matteo berrettini già pronto per combattere nuove sfide

È pronto però per combattere nuove sfide soprattutto dopo l’incidente di percorso che lo ha messo fuori gioco per qualche tempo. Dopo aver effettuato un tampone per il Covid, a sorpresa scopre di essere malato e si ritira, mostrando così un altissimo senso civico e un altruismo fuori dal comune.

Ma solo dopo pochi giorni è pronto per riscendere in campo e lo dimostra tramite un post su Instagram. La sua foto a torso nudo ha sicuramente fatto piacere anche al pubblico femminile che mostra di apprezzare la forma fisica.

Il suo commento alla foto è ben chiaro: si sente meglio ed ha riiniziato gli allenamenti; il suo ringraziamento è rivolto al pubblico che affettuosamente gli è stato vicino in questi giorni più duri. Non ci resta che attendere sue nuove sfide e altrettante vittorie.