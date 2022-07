Annalisa, quella trasparenza che ipnotizza | Il vedo non vedo fa impazzire i fans

Un’altra cantante di successo uscita dal talent show di Maria De Filippi, Amici. La sua carriera è stata da quel punto una continua ascesa verso il successo ed oggi è impegnata nel lancio del suo ultimo pezzo che è destinato a diventare un tormentone estivo. Proprio in occasione di un evento promozionale del brano pubblica una foto che fa impazzire tutti i suoi follower.

E’ il 2011 l’anno del suo debutto con il grande pubblico. Partecipa alla decima edizione del talent di Mediaset e si classifica seconda. Il suo talento eccezionale viene comunque notato e Annalisa ottiene il premio della critica. Da quel momento inizia per lei una carriera eccezionale ed oggi è ancora una delle cantanti più in voga.

Annalisa, la musicista che ama la fisica

Si chiama Annalisa Scarrone, nota a tutti solo come Annalisa; nata nel 1985 a Savona, già alla tenera età di 8 anni inizia a dedicarsi alla musica impegnandosi negli studi di chitarra classica prima, e di pianoforte e flauto traverso poi. Già all’età di 14 anni inizia a prendere lezioni di canto da quella che poi diventerà definitivamente il suo vocal coach, Danila Satragno.

Una particolarità é che, nonostante il successo sia arrivato per lei molto presto, questo non l’ha distratta dai suoi studi e nel 2009 si è laureata a Torino nella prestigiosissima e difficilissima facoltà di Fisica.

Durante la sua carriera, che dura ormai da più di 11 anni, è riuscita a pubblicare 7 album. E’ un’affezionata concorrente del Festival di a Sanremo al quale partecipa ben cinque volte dal 2013 al 2022. Per quanto riguarda la sua vita privata, Annalisa ha raccontato di avere avuto una storia con Davide Simonetta, autore e produttore musicale. Attualmente circolano voci su un suo presunto fidanzamento con Marian Richiero, un musicista bulgaro impiegato nel mondo della radiofonia.

Lo speciale look di Annalisa che incanta i fan

Annalisa é ora impegnata a promuovere il suo ultimo pezzo in collaborazione con Boomdabash, Tropicana che già sta scalando le classifiche italiane. Per fare questo sfoggia ogni volta un look più audace del precedente e questa volta si è veramente superata.

Ad iniziare dalla capigliatura completamente cambiata dalle ultime apparizioni. Capelli lunghissimi e fluenti che si adagiano sul suo corpo. Una minigonna scintillante fatta di pailletes sotto un top trasparente con la trama vedo e non vedo. Solo due coppe più scure coprono il seno, ma si intravede il tatuaggio a forma di conchiglia proprio al centro del décolleté.

Per completare il look travolgente, due sandali verde smeraldo in seta con una zeppa altissima che slancia la figura già longilinea. Tutto azzeccato per la bella cantante che con questa foto fa il boom di like.