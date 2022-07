Elisabetta Gregoraci, la trasformazione che incanta tutti i fans | Il look scelto dalla showgirl ha fatto centro

La trasformazione della showgirl ha incantato tutti i fan. Elisabetta Gregoraci, in occasione dell’importante evento, ha scelto un look da dea.

Elisabetta Gregoraci non smette mai di stregare i fan: la showgirl è seguitissima sui social network, dove ha voluto mostrare la sua trasformazione conquistando i followers.

Nota per la conduzione del programma comico “Made in Sud”, il suo esordio sul piccolo schermo risale alla fine degli anni novanta.

La sua carriera ha avuto inizio nel mondo della moda. Dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia ed essersi aggiudicata il titolo di Miss Calabria, ha cominciato a lavorare come modella sfilando per marchi del calibro di Dolce & Gabbana, Ermanno Scervino e Giorgio Armani.

Nello stesso periodo ha debuttato come attrice nel film “Il cielo in una stanza”, per poi essere selezionata come velina nella trasmissione “Striscia la Notizia”.

Il successo e la storia d’amore con Flavio Briatore

La showgirl si è guadagnata una notevole popolarità dopo aver posato per l’edizione spagnola della rivista PlayBoy nel 2006. La sua notorietà è aumentata ulteriormente con la conduzione del varietà “Made in Sud”. La Gregoraci è diventata il volto del programma comico, condotto tra il 2012 ed il 2019.

L’anno seguente, è entrata nella casa del “Grande Fratello VIP”, che ha deciso di abbandonare dopo tre mesi per poter tornare insieme al figlio, Nathan Falco.

Quest’ultimo è nato dalla relazione avuta con il noto imprenditore Flavio Briatore. La loro storia è stata resa publica nel 2006, finendo al centro della cronaca rosa internazionale. La coppia ha celebrato le nozze nel 2008. Due anni dopo è nato Nathan Falco, mentre nel 2017 i due hanno annunciato la separazione.

Il ritorno con “Battiti Live” ed il look che ha conquistato tutti

Quest’anno Elisabetta Gregoraci è tornata alla conduzione di “Battiti Live”, con numerosi ospiti tra artisti nazionali ed internazionali, insieme al collega Alan Palmieri. Nel corso della kermesse sarà possibile ascoltare le più grandi hit estive in un tour tra i palchi di Bari, Trani e Gallipoli.

View this post on Instagram A post shared by Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

La showgirl, per l’occasione, ha deciso di rendere i suoi fan partecipi portandoli con lei “dietro alle quinte”. Elisabtta ha mostrato la sua trasformazione per la serata in un video condiviso sui social network: un prima e dopo in cui sfoggia il look scelto per l’evento.

Si tratta di un vestito giallo acceso, elegante e allo stesso tempo sensuale, che esalta la sua splendida figura ed in particolare le sue gambe slanciate.