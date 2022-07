Il regalo del governo alle famiglie con figli | Due contributi che sommati fanno una discreta cifra

Arrivano i sostegni statali per tutti coloro che possiedono dei figli piccoli. L’esecutivo ha deciso di aiutare chi ha più bisogno.

Finalmente, dopo tanto tempo e nel pieno di una crisi economica senza precedenti, il governo ha deciso di aiutare chi sta soffrendo di più il periodo di inflazione. Sono servite diverse iniziative da parte dei parlamentari di alcuni schieramenti politici per poter convincere il i legislatori a scegliere la quantità di fondi da stanziare per determinate situazioni emergenziali.

Fra la mole di bonus stanziati a larga manica su diversi settori e categorie di cittadini, ne esiste uno che si preoccupa di aiutare le famiglie che più necessitano. In particolare, si parla di quello relativo ai figli piccoli, dato che anche un’altro tipo di crisi sta affliggendo il nostro paese: quella della natalità. Addirittura, al Sud vi è stata una diminuzione delle nascite pari al 40%, riscontrabile negli ultimi 20 anni.

Non è solo Italia a dover subire questo declino, ma tutta l’Europa. Per quanto riguarda tutto lo stivale, comunque, si parla di un critico 28% in meno da inizio millennio. Inoltre, si aggiunge anche la preoccupazione da Covid, visto che i “figli del lockdown” sono stati 5 mila in meno rispetto all’anno precedente (il 13,6%). Ciò ha portato il governo a dover pensare a come ovviare a tale problematica e lo ha fatto stanziando dei fondi.

Le 445 euro erogate per chi ha figli piccoli

L’aumento del costo della vita e lo stagno sugli stipendi ha portato ad un’inflazione da capogiro. Non tutte le famiglie riescono a far fronte a tale problematica, visto che i contratti precari e con paghe basse, in cui versano tantissimi italiani, non aiutano a far fronte alle spese che comporta l’avere una famiglia con dei figli.

Lo stato, quindi, avendo capito la situazione emergenziale, ha deciso di erogare dei fondi importantissimi per il mantenimento delle proli. Anzitutto, si parte con l’assegno unico universale, che è pari a 270 euro e verrà erogato fino all’età di 21 anni dei figli. Poi ve ne è un’altro, quello inerente al bonus relativo agli asili nido, pari a 175 euro.

Questi due assegni, messi insieme, fanno una somma pari a 445 euro. Dato che quello riguardante il nido potrà essere erogato solo fino al terzo anno di età del bambino, per il restante seguito della sua vita vi sarà soltanto la somma dell’assegno unico ad aiutare le famiglie in difficoltà. Questi fondi sono soltanto per le famiglie a reddito basso.