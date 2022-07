Mara Venier, è successo è l’inimmaginabile | Durante la festa è arrivata persino alle mani

Una rivelazione inaspettata: l’amata conduttrice è arrivata alle mani durante una festa. Scopriamo cosa è sucesso a Mara Venier.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dagli spettatori, conosciuta anche con i soprannomi “Zia Mara” o “Signora della domenica”.

Quest’ultimo se l’è guadagnato con la conduzione della trasmissione “Domenica In”, iniziata nel 1993 e proseguita fino al 2018, con un notevole successo.

La carriera cinquantennale della “Signora della domenica”

L’esordio nel mondo dello spettacolo di Mara Venier risale agli anni settanta: la conduttrice è partita come modella, per poi debuttare come attrice nel 1971 con il film “Diario di un italiano”. La sua prima performance è stata premiata con un Laceno d’oro ed il riconoscimento di milglior attrice giovane.

A partire dagli anni ottanta, si è affermata nel panorama cinematografico con la partecipazione a numerosi film di successo, tra cui “Testa o croce” e “Al bar dello sport”. Col passare degli anni, però, Mara ha deciso di mettere da parte la recitazione per concentrarsi sulla conduzione.

Il successo è arrivato negli anni novanta, con “Domenica In”, al quale possiamo aggiungere la conduzione di programmi come “Luna Park”, “Lo Zecchino d’Oro” e “La vita in diretta”.

Nel corso degli anni il suo lavoro si è intrecciato alla vita privata. Nel 1984, infatti, si è sposata con l’attore Jerry Calà. Il loro matrimonio è durato tre anni e si è concluso a causa dei numerosi tradimenti da parte di quest’ultimo. La conduttrice, in seguito alla rottura, si è legata sentimentalmente al produttore cinematografico Nicola Carrato con il quale ha celebrato le nozze nel 2006.

La rivelazione dell’ex marito della conduttrice

Tornando alla relazione con Jerry Calà, il loro matrimonio è al centro della rivelazione che ha lasciato i fan della Zia Mara a bocca aperta. La confessione è arrivata proprio da parte di Jerry che, intervistato a “Oggi è un altro giorno” ha raccontato del suo rapporto con la ex moglie.

I due, nonostante il divorzio, sono rimasti in buoni rapporti e l’attore l’ha definita la sua migliore amica. Jerry, proseguendo, ha voluto chiarire le voci relative al presunto tradimento da parte sua durante la festa di matrimonio con Mara.

Innanzitutto, ha precisato che non si trattava del giorno delle loro nozze ma che era una festa organizzata al loro ritorno dall’America, dopo essersi sposati a Las Vegas. “Non ero in bagno ma in un corridoio e io parlavo innocentemente con una ragazza. Non ho trescato, ci stavo parlando. Lei si arrabbiò e mi ha menato, è vero” ha dichiarato.

Mara, a quanto pare, deve aver frainteso quanto stava accadendo. La conduttrice non ci ha visto più dalla rabbia e non ha reagito nel migliore dei modi ma, nonostante tutto, ha scatenato le risate dei presenti, tra cui Renato Zero.