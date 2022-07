Wanda Nara, così fa impazzire i suoi follower | Il tasso erotico è elevatissimo

Ormai il pubblico non aspetta altro che un suo nuovo post. Wanda Nara ha abituato tutti i suoi follower, soprattutto durante queste ferie estive, a scatti ai limiti della legalità. Questo é uno di quelli e il pubblico, come al solito, lo riempie di like e commenti piccanti.

La famosissima modella, showgirl e ora anche procuratrice sportiva argentina, sa sicuramente come far parlare di sé. Mamma di 5 figli, moglie di Mauro Icardi, ma Wanda é sempre al top. Lo dimostra anche con il suo ultimo post.

Wanda Nara, una carriera segnata fin dalla tenera età

La sua carriera nel mondo della moda ha origini molto lontane, infatti, la bella argentina, alla tenera età di quattro anni, già partecipa a diverse sfilate per bambine nella sua città natale. La sua bellezza e il suo modo di fare così spigliato la fanno notare nel mondo dello spettacolo e da giovanissima è già famosa nel suo paese d’origine.

Wanda è sicuramente nota tra gli sportivi per essere stata prima la moglie di Maxi Lopez e, dopo il divorzio, compagna del calciatore Mauro Icardi che oggi è diventato suo marito. La modella é anche procuratrice sportiva e per questo cura tutti gli interessi economici di suo marito.

Wanda Nara é un volto conosciutissimo nell’ambiente del calcio ed è per questo che è molto spesso partecipa come opinionista a trasmissioni sportive, una fra tutte Tiki Taka, la trasmissione condotta da Pierluigi Pardo e Diletta Leotta. Il suo successo in Italia è notevole ed infatti l’argentina viene invitata in molte trasmissioni di intrattenimento per ricoprire il ruolo di opinionista o ospite fisso.

Una parte importante nella sua vita lo ricopre il mondo del web ed infatti Wanda Nara è una seguitissima influencer. Il suo profilo Instagram conta già più di 13 milioni di follower e per questo, tra uno scatto privato e l’altro, Wanda riesce a essere testimonial di molti brand internazionali e ottenere collaborazioni con i più svariati marchi.

Una bellezza che abbaglia

La modella è stata accusata più volte di essere ricorsa a qualche intervento estetico di troppo, ma lei non ha mai risposto alle provocazioni e quindi non ha mai confermato né smentito; di certo é che la modella oggi è di una bellezza incantevole.

Lo dimostra con le sue frequenti foto e video su Internet. L’ultima ne è proprio l’esempio. Un’immagine super sensuale che ha catturato l’attenzione dei suoi follower. Wanda si scatta un selfie inquadrando in primo piano il suo seno prosperosissimo. Il micro bikini riesce a coprire solo una piccola parte del suo décolleté. Si scorgono, poi, dei sexy tatuaggi proprio dove solitamente non batte il sole. Un’immagine provocante che ha fatto impazzire i suoi fan.