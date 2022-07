Cristina Quaranta, ricordate la ragazza di “Non è la Rai”? Dopo un trascorso difficile ecco com’è oggi

Cristina Quaranta si è fatta conoscere dagli spettatori come una delle protagoniste del programma cult “Non è la Rai”. Ma dopo il successo ottenuto negli anni novanta, si è completamente allontanata dai riflettori. Ecco che fine ha fatto oggi.

Dopo aver attirato l’attenzione di Gianni Boncompagni all’inizio degli anni novanta, Cristina Quaranta ha debuttato sul piccolo schermo nella trasmissione “Domenica In”, alla quale ha fatto seguito lo show “Stasera mi butto”.

La popolarità, per la showgirl, è arrivata nel 1991. Boncompagni l’ha selezionata per partecipare alla nuova trasmissione “Non è la Rai”, diventata un cult.

Cristina ha portato avanti la collaborazione con il conduttore, grazie al quale ha partecipato anche ai programmi “Bulli e pupe” e “Rock ‘n’ Roll”, diventando una delle showgirl più apprezzate dell’epoca.

Nel corso della sua carriera, è stata scelta come velina di “Striscia la notizia”, insieme ad Alessia Merz, ed ha preso parte al reality show “L’Isola dei famosi”. Inoltre si è dedicata alla recitazione, apparendo nel film “Stasera a casa di Alice” e nella fiction “Classe di ferro”.

Col passare degli anni, però, si è progressivamente allontanata dai riflettori, fino a abbandonare definitivamente il mondo dello spettacolo. Che fine ha fatto la showgirl?

La nuova vita di Cristina Quaranta oggi

Oggi Cristina ha 50 anni e la sua vita è completamente cambiata. Di giorno si dedica al suo lavoro di commessa in un negozio di tessuti. Di sera, invece, è occupata in un ristorante di cucina romana chiamato “Un sacco bello”.

Intervistata dal settimanale DiPiù, ha raccontato delle difficoltà incontrate dopo aver partecipato a “L’Isola dei famosi”. Vista la carenza di offerte di lavoro allettanti, ha cominciato ad apparire in alcune trasmissioni in qualità di opinionista, per poi realizzare che non era questo il suo sogno. Così ha preferito dedicarsi alla famiglia. Nel 2000, infatti, si è sposata con l’imprenditore Matteo De Stefani, con il quale ha avuto una figlia di nome Aurora.

In seguito alla rottura con l’ex marito, ha avuto una relazione che non è finita nel migliore dei modi. L’uomo con cui ha convissuto – di cui non ha mai fatto il nome – l’ha cacciata di casa insieme alla figlia. Cristina si è ritrovata con il cuore spezzato ed ha vissuto una terribile depressione.

“Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze” ha spiegato. È arrivata ad un punto in cui non voleva più alzarsi dal letto: “Nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante” ha proseguito.

Per lei è stato fondamentale il supporto di Aurora che, insieme a sua madre e sua sorella, le è stata sempre accanto. A loro si è unita Laura Freddi, ex collega conosciuta ai tempi di “Non è la Rai”.

Cristina oggi ha sconfitto la depressione ed è contenta della sua nuova vita. Il mondo dello spettacolo non le manca affatto: col passare degli anni ha capito che non era ciò che faceva per lei.