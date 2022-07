Ecco lo sport del momento | Gli straordinari benefici di un gioco che appassiona tutti

Ci giocano grandi campioni e questo dovrebbe già essere indicativo. Ma vi sorprenderà sapere anche quanto fa bene al nostro corpo

Da Francesco Totti a Luca Toni, da Nicolas Frey a Paolo Di Canio, tanti ex giocatori della serie A sono in campo uno contro l’altro in tornei che si susseguono in giro per l’Italia. E’, infatti, lo sport del momento, che sta coinvolgendo tutta l’Italia, dal Nord al Sud. E, come vedremo a breve, ha anche tanto benefici per il nostro organismo.

E’ proprio così, in Italia è padel-mania. Nato a partire dagli anni ’70 in Messico, il padel (o paddle) sta oggi dilagando con sorprendente rapidità anche in Italia, raggiungendo numeri da capogiro. Basti pensare che nel 2019 i tesserati alla FIT erano poco meno di 6mila mentre nel 2021 la Federazione ne contava già oltre 55mila.

I proprietari di strutture sportive non hanno tardato a favorire e rispondere ai nuovi desideri degli italiani: gli ultimi dati riportati da Sanità Informazione parlano di un aumento 155 per cento campi da padel in più solo nell’arco di un anno (2020-2021), che sono passati da 1.832 a 4.669, sparsi da Nord a Sud della penisola.

Il suo successo risiede probabilmente nel fatto che sia considerato molto più come un ‘gioco’ piuttosto che uno sport come può essere percepito invece il tennis, più impegnativo dal punto di vista fisico e mentale. Giocato in un campo più piccolo rispetto al tennis, da cui discende, il peculiare sport di coppia attira persone di qualunque età ma con una maggiore prevalenza nella fascia 30-55 anni e, peraltro, persone senza un passato tennistico o senza particolare preparazione fisica e atletica.

I benefici del padel

Ma, oltre a essere divertente, ha anche diversi benefici. Purché, chiaramente, si faccia attenzione a non avere problemi di tipo muscolare, oppure articolare (spalle e polsi a rischio), oppure a infortuni ben più gravi, come la lesione del tendine d’Achille.

Sebbene sia percepito come un gioco d’abilità è a tutti gli effetti uno sport che, in circa un’ora di gioco, può permetterci di consumare 5-600 calorie, facendo circa 5.000 passi. Ovviamente tenersi allenati migliora lo stato psicofisico collettivo. Dai muscoli alle ossa, fino al cuore. Secondo un recente studio, peraltro, giocare almeno tre volte la settimana diminuisce del 56% la probabilità di malattie cardiovascolari.

Quanto agli aspetti mentali, aiuta ovviamente a velocizzare il pensiero e a prendere decisioni in tempi rapidi, pur non incidendo sullo stress, anzi, abbassandolo. Essendo peraltro uno sport che si gioca in coppia migliora anche il lavoro di squadra. Insomma, è divertente e fa bene. Per cui, buon padel a tutti!