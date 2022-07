Flora Canto, lo sfogo sulla sua terribile sventura! L’autocontrollo è incredibile

Flora canto, é una showgirl e attrice apprezzatissima della televisione italiana. Da molti anni ormai accanto a suo marito Enrico Brignano, molto spesso si impegnano in lavori uno accanto all’altra. Questa volta però parla di una paurosa disavventura che li ha colti di sorpresa e che li ha gettati nel panico.

Siamo abituati a vederla sorridere davanti alle telecamere mentre porta in scena uno dei suoi spassosissimi sketch, ma questa volta c’è poco da ridere. La situazione è veramente drammatica. Flora cerca di mantenere l’autocontrollo, ma è difficile in queste condizioni.

Flora Canto, da tronista di Maria De Filippi ad attrice comica di successo

Flora canto è un’attrice romana nata nel 1983. La sua passione è stata da sempre la recitazione; fin giovane si è impegnata per sbarcare in tv e il suo debutto sul piccolo schermo risale al 2009 quando partecipa al dating show di Maria De Filippi , Uomini e Donne. Lei è la tronista di turno e esce accanto al corteggiatore Francesco Pozzessere. La loro storia è destinata a durare pochissimo e i due decideranno dopo qualche tempo di prendere strade parallele, ma distanti.

E’ quello l’anno in cui inizia anche la sua carriera di attrice e lo fa in grande stile. Ottiene infatti un ruolo nel film Vieni avanti cretino con Lino Banfi e poi nella serie televisiva di più grande successo, Don Matteo.

Si impegna anche in doppiaggi televisivi e viene ingaggiata per prestare il volto a marchi e brand pubblicitari in diversi spot. La sua carriera spazia in ogni settore e infatti nel 2020 è l’inviata di Adriana Volpe nel programma di intrattenimento mattutino, Ogni Mattina. Ultimamente l’abbiamo vista tra i concorrenti del programma di Carlo Conti Tale e quale show nel quale si impegnava ad interpretare canzoni di artisti celebri calandosi completamente nella parte anche con il trucco.

Per quanto riguarda la sua vita privata dopo la storia con il corteggiatore conosciuto nello studio di Maria De Filippi, intraprende una breve relazione anche con il presentatore Filippo Bisciglia che però, quando decide di entrare nel casa del Grande Fratello sei, finisce bruscamente.

Ecco che arriva poi per lei il grande amore, Enrico Brignano. Tra loro c’è stato feeling dal primo momento e dal 2013 si siamo abituati a vederli sempre insieme. Nel 2017 hanno dato alla luce Martina, la loro primogenita e dopo quattro anni, nel 2021 è nato Niccolò il fratellino minore.

La terribile disavventura raccontata dall’attrice

Flora da quel momento è sempre stata accanto all’attore comico romano condividendo ogni lato della vita; l’ultimo però è stato veramente traumatico e lo scopriamo dal racconto della stessa attrice.

Intenti a partire per le ferie estive si imbarcano in un aereo che però, proprio al momento del decollo e con una brusca frenata, decide di rientrare alla base. Problemi tecnici per il velivolo che però costringono tutti per più di quattro ore dentro l’abitacolo.

La situazione che racconta Flora è veramente paurosa e ai limiti della sopportabilità, ma lei riesce a mantenere l’autocontrollo. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio ma Flora è decisa a denunciare l’accaduto in modo che si possa evitare nuovamente una situazione del genere.