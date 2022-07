Miss Claudia, la sua foto provoca i fan | Una sensualità fuori dal comune

E’ la Miss per eccellenza di Paolo Bonolis. Claudia Ruggeri, nota al grande pubblico come Miss Claudia, interpreta il suo ruolo provocante nella trasmissione di intrattenimento pomeridiano. Ma la sua indole, anche fuori dagli studi televisivi, è sempre la stessa. La sensualità che si respira attraverso i suoi scatti é fuori dal comune.

I suoi esordi nel mondo dello spettacolo sono come modella, ma il suo debutto davanti ai riflettori e per il programma Chiambretti c’è, dell’omonimo conduttore e autore. Sicuramente la sua bellezza mediterranea non può passare inosservata e per questo il suo profilo Instagram è seguitissimo. La stessa Claudia gioca con i suoi fan, pubblicando scatti super sexy che attirano regolarmente il loro interesse.

Una carriera sfavillante nel mondo della televisione

Le sue partecipazioni televisive sono innumerevoli e al suo attivo ha anche un parte nel film di Carlo Verdone L’amore è bello finché dura. Il suo successo, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, è sicuramente però l’interpretazione della Miss Claudia nel programma di Paolo Bonolis Avanti un altro, dove la showgirl di origini romane é di fatto una delle provocanti protagoniste dello spettacolo.

Claudia Ruggeri è approdata alla corte del conduttore anche attraverso il suo coinvolgimento sentimentale con Mario Bruganelli. Suo marito infatti é il fratello di Sonia Bruganelli, moglie e manager di Paolo Bonolis.

In una recente intervista Claudia ha dichiarato di sentirsi a casa durante le registrazioni del programma poiché considera sia Paolo che Sonia come fratelli. La relazione tra Claudia e Marco dura ormai da 18 anni; dopo i primi 12 di fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi nel 2016 in gran segreto.

Il post su Instagram che ha fatto scatenare i suoi numerosissimi follower

Claudia, oltre che la sua carriera televisiva e cinematografica, cura molto quella da influencer. La Ruggeri infatti cerca di mantenere il suo profilo Instagram sempre aggiornato e grazie al suo vasto pubblico che conta addirittura 1,3 milioni di follower è riuscita ad ottenere numerose collaborazioni con brand di abbigliamento dalla fama internazionale.

L’ultimo suo post, però, non è per pubblicizzare qualche casa di moda; si tratta di una immagine super sensuale della splendida Miss. Il suo sguardo languido con gli occhiali da sole maliziosamente appoggiati sul viso hanno riscaldato i follower, che si sono scatenati in commenti più o meno espliciti.

Claudia sembra voler dare la colpa al caldo per questo foto così provocante, il suo commento, infatti, è volutamente simpatico: “Surgelatemi!” dice. Ma i fan non badano a questo; il seno volutamente in primo piano li distrae senza dubbio e, per questo, il post fa il boom di like.